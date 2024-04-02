البنتاغون: أوستين يثق باستنتاجات الاستخبارات الأمريكية بشأن "متلازمة هافانا"

أكد البنتاغون أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين على ثقة باستنتاجات الاستخبارات الأمريكية بشأن عدم ضلوع "خصوم واشنطن" في إصابة المسؤولين الأمريكيين بما يسمى بـ"متلازمة هافانا".

وقالت نائبة المتحدث الرسمي باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين، إن "لدى الوزير ثقة بالاستخبارات وهي مستمرة في وضع تقييماتها. والتحقيق مستمر وأنا لن أتحدث الآن عن هذا الموضوع".

وأشارت سينغ إلى أن البنتاغون ليس بوسعه تأكيد المعلومات عن اكتشاف أعراض "متلازمة هافانا" لدى 11 عضوا في الفريق الأمريكي، بمن فهيم 9 عسكريين، الذي كان يحضر زيارة نائبة الرئيس كامالا هاريس إلى فيتنام في عام 2021.

وجاء ذلك في معرض تعليقها على التقارير الإعلامية الأخيرة، التي تحدثت عن احتمال وقوف روسيا وراء الهجمات الصوتية على العاملين في السفارة الأمريكية في هافانا وغيرها من البعثات الدبلوماسية الأمريكية في الخارجية منذ عام 2016، ما أثر على الحالة الصحية للعاملين، والتي أطلق عليها اسم "متلازمة هافانا"، ولا تزال طبيعتها مجهولة.

وفي مارس 2023 نشرت الاستخبارات الأمريكية تقريرا قالت فيه إن المتلازمة لا علاقة لها على الأرجح بأعمال جهات أجنبية معادية للولايات المتحدة.

المصدر: تاس