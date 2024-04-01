إطلاق صافرات الإنذار في 5 مدن أوكرانية

أفادت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية اليوم الاثنين بإعلان حالة التأهب الجوي في 5 مدن أوكرانية.

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وأظهرت بيانات الخريطة الإلكترونية للوزارة أنه تم إعلان الإنذار في مدن سومي وبولتافا وخاركوف ودنيبروبيتروفسك ونيكولاييف.

وبحسب الخريطة انطلق الإنذار في دنيبروبيتروفسك وخاركوف الساعة 16:10 بتوقيت موسكو، أما في باقي المناطق فانطلقت الإنذارات في الفترة ما بين 16:16 - 16:22.

وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر، أي بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم الذي تقف وراءه، وفقا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الأوكرانية.

وتستهدف الضربات منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، تدوي صافرات الإنذار إيذانا بغارات جوية في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.

المصدر: نوفوستي