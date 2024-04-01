 
مباشر
عاجل
مصدر عسكري سوري: مقتل وإصابة كل من بداخل مبنى القنصلية الإيرانية لدى دمشق إثر عدوان إسرائيلي عليها

إطلاق صافرات الإنذار في 5 مدن أوكرانية

أخبار العالم

إطلاق صافرات الإنذار في 5 مدن أوكرانية
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x9sp

أفادت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية اليوم الاثنين بإعلان حالة التأهب الجوي في 5 مدن أوكرانية.

إقرأ المزيد
آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /01.04.2024/
آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /01.04.2024/

وأظهرت بيانات الخريطة الإلكترونية للوزارة أنه تم إعلان الإنذار في مدن سومي وبولتافا وخاركوف ودنيبروبيتروفسك ونيكولاييف.

وبحسب الخريطة انطلق الإنذار في دنيبروبيتروفسك وخاركوف الساعة 16:10 بتوقيت موسكو، أما في باقي المناطق فانطلقت الإنذارات في الفترة ما بين 16:16 - 16:22.

وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر، أي بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم الذي تقف وراءه، وفقا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الأوكرانية.

وتستهدف الضربات منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، تدوي صافرات الإنذار إيذانا بغارات جوية في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.

المصدر: نوفوستي 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا