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بالفيديو.. لحظة اعتقال الشرطة الإسرائيلية لشقيقة هنية

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نشرت الشرطة الإسرائيلية فيديو لاعتقال صباح عبد السلام هنية شقيقة القيادي في حركة "حماس" إسماعيل هنية بمنزلها في بلدة تل السبع في النقب.

وفي الفيديو، تم توثيق عملية ضبط " وثائق وهواتف ومئات الآلاف من الشواقل وأدلة أخرى"، والتي بحسب الشرطة، تربط شقيقة هنية بـ"ارتكاب مخالفات أمنية خطيرة".

ويظهر في الفيديو عناصر الشرطة وهم يفتشون أثاث المنزل وفيه عثروا على كمية من الأموال المخبأة داخل الكنبة وتحت فراش السرير، بالإضافة إلى لحظة توقيف شقيقة هنية ووضع الأصفاد في يديها واقتيادها إلى مركز الوحدة المركزية في قسم شرطة النقب.

بالفيديو.. لحظة اعتقال الشرطة الإسرائيلية لشقيقة هنية  
بالفيديو.. لحظة اعتقال الشرطة الإسرائيلية لشقيقة هنية  

المصدر: RT 

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