باكستان.. محكمة الاستئناف تقبل طعن عمران خان في الحكم بسجنه 14 عاما

أعلن حزب حركة الإنصاف الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أن محكمة الاستئناف قبلت طعنه في إدانته بتهمة الكسب غير المشروع، وأوقفت تنفيذ الحكم بسجنه 14 عاما.

وقبل أسبوع واحد فقط من انتخابات 8 فبراير، حكم على خان وزوجته بشرى بالسجن 14 عاما بتهم تتعلق ببيع هدايا الدولة.

ويقبع خان حاليا في السجن تنفيذا لعدة أحكام أخرى صدرت بحقه قبل الانتخابات الوطنية، وتحرمه من تولي أي منصب عام لمدة عشر سنوات.

وأوضح الحزب، في بيانه، أن المحكمة العليا في إسلام أباد قالت إن الحكم الصادر ضد الزوجين سيظل معلقا حتى صدور قرار نهائي في الإدانة بعد النظر فيها عقب عطلة العيد.

ويقول خان وحزبه إن القضايا المرفوعة ضده استندت إلى اتهامات ملفقة لإبعاده عن السياسة بناء على طلب من الجيش بعد خلافه مع جنرالات به. وينفي الجيش هذا الاتهام.

المصدر: "رويترز"