أعرب وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه عن أمله في أن ترسل الصين إشارات واضحة إلى روسيا لحل النزاع في أوكرانيا، وإحلال السلام الدائم في أوروبا.

وقال سيجورنيه خلال مؤتمر مشترك مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس: "نتوقع أن ترسل الصين إشارات واضحة للغاية إلى روسياط منوها بأن الأوروبيين لن يكونوا آمنين إذا "لم يكن هناك سلام وفقا للقانون الدولي".

إقرأ المزيد

وأكد سيجورنيه: "نحن مقتنعون بأنه لن يكون هناك سلام دائم إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع الأوكرانيين".

وأضاف أن الصين يمكنها أن تلعب "دورا رئيسيا" في تطبيق القانون الدولي.

وكانت قد نشرت السلطات الصينية، في فبراير 2023، وثيقة بشأن تسوية النزاع بين موسكو وكييف، تضمنت 12 بندا، بينها الدعوة لوقف إطلاق النار واحترام المصالح المشروعة لجميع الدول في المجال الأمني​ وحل الأزمة الإنسانية في أوكرانيا وأكدت في أكثر من مناسبة أنها ستقدم كل ما هو ضروري للمفاوضات بين موسكو وكييف لحل الأزمة الأوكرانية.

تجدر الإشارة إلى أن موسكو أكدت منذ بداية الأزمة الأوكرانية استعدادها للتفاوض من أجل التوصل لحل للأزمة قيما ترفض كييف بدء مفاوضات وتسعى منذ بداية الأزمة بدعم غربي إلى الاستمرار في العمليات العسكرية.

المصدر: نوفوستي