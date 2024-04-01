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صحيفة بريطانية تتنبأ بهزيمة أوكرانيا مطلع الصيف

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صحيفة بريطانية تتنبأ بهزيمة أوكرانيا مطلع الصيف
AP
أرشيف
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رجّحت صحيفة The Standard البريطانية انهيار القوات الأوكرانية مطلع الصيف المقبل على وقع الضربات القاضية التي يوجهها لها الجيش الروسي، وتصدّع جبهة الغرب الذي أنهكه دعم كييف.

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وكتبت الصحيفة: "يدرك الحلفاء الغربيون أكثر فأكثر أن أوكرانيا تخسر في النزاع العسكري مع روسيا، وقد تنهار حتى مطلع الصيف القادم".

وأضافت أن الجيش الروسي يوجه ضربات قاضية للقوات الأوكرانية على طول الجبهة، فيما أصبحت القوات الأوكرانية منهكة ومحبطة.

وأكدت أن الغرب أصبح أقل استعدادا لدعم أوكرانيا بينما ترغب بعض دوله في إنهاء النزاع عبر المفاوضات.

وختمت الصحيفة: "لسوء الحظ فإن العلامات التي نشهدها في أوكرانيا تشير إلى أن الأوان قد فات".

المصدر: نوفوستي

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