أظهرت لقطات فيديو بالفيديو لحظة هروب إسرائيليين جراء الهجوم على إيلات فجر اليوم الاثنين.

وقد غادر إسرائيليون أماكن إقامتهم مسرعين منذ أن دوت صفارات الإنذار في المدينة بعد تعرضها لهجوم بطائرات مسيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرة مسيرة انتحارية أصابت القاعدة العسكرية البحرية في مدينة إيلات جنوبي البلاد. وهرعت فرق الإطفاء إلى المكان.

وأفادت المقاومة الإسلامية في العراق بأنها قصفت "هدفا حيويا في أراضينا المحتلة بالأسلحة المناسبة.. ردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".

المصدر: RT