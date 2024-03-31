الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط متأثرا بجروح أصيب بها خلال كمين للقسام في خانيونس (صورة)

أعلن الجيش الاسرائيلي مساء اليوم الأحد مقتل الرائد سيفان ويل 20 عاما من وحدة إيغوز في لواء الكوماندوس، متأثر بإصابته في كمين نفذته الفصائل الفلسطينية يوم الجمعة الماضي.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت": "سمح الجيش الإسرائيلي بنشر نبإ أن الرائد سيفان ويل 20 عاما من رعنانا وهو مقاتل في وحدة إيغوز التابعة للواء الكوماندوس، لقي حتفه متأثرا بجراح أصيب بها يوم الجمعة بعد أن أصاب صاروخ آر بي جي المبنى الذي كان يتحصن فيه في خان يونس".

ويوم الجمعة الماضي، قالت "كتائب القسام" في بيان لها: "تمكن مجاهدو القسام من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وإيقاعها بين قتيل وجريح في محيط مستشفى ناصر غرب مدينة خان يونس وهبوط مروحية صهيونية لإخلائهم".

وكان قد أعلن الجيش الاسرائيلي يوم الجمعة مقتل الرائد ألون كودرياشوف 21 عاما من وحدة إيغوز في لواء الكوماندوس، وإصابة 16 آخرين بينهم 6 بحالة خطيرة في المعارك جنوب قطاع غزة.

وفي تحديث لبياناته على موقعه الرسمي مساء اليوم الجمعة، كشف الجيش الإسرائيلي عن حصيلة جديدة لقتلاه منذ 7 أكتوبر (إطلاق حركة "حماس" لعملية طوفان الأقصى) وخلال توغله البري في غزة إذ أصبحت 599 قتيلا.

المصدر: RT