نائب أمريكي يبرر تشبيهه اوكرانيا وغزة بهيروشيما وناغازاكي: كلامي أخرج عن سياقه (فيديو)

برر عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري تيم والبيرغ أحد تصريحاته الأخيرة التي قارن فيها بين ما يحصل في قطاع غزة وأوكرانيا بمأساة هيروشيما وناغازاكي النووية.

وكان تيم قد دعا الولايات المتحدة خلال اجتماع مع الناخبين إلى عدم إنفاق سنت واحد على المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع لغزة، بل وحثها على تنفيذ سيناريو مشابه لهيروشيما وناغازاكي وإسقاط قنبلة ذرية على القطاع لإنهاء هذه المسألة بأسرع ما يمكن.

Michigan Congressman Tim Walberg, pastor and "good" Christian, talks about his solution for #Gaza: Give it the Hiroshima treatment. "Get it over quick."



A sitting US Rep in a secret town hall feels comfortable musing positively about genocide. Listen. Share.#DemCastMI#DemCastpic.twitter.com/6BQGfWMVjZ — JMS 🫱🏻✋🏻 #DemCastMI (@WhitchMI) March 30, 2024

وبرر تيم كلامه هذا بأن "الاستعارة" التي استخدمها خلال الاجتماع أُخرجت من سياقها، وقال مكتبه في بيان إنه يجب أخذ كلامه بشكل مجازي، زاعما أنه "قصد إلحاق هزيمة أسرع بحماس بغية إنقاذ المزيد من الأرواح وتحقيق السلام الدائم في المنطقة".

ومن جانبه قال والبيرغ: "كطفل نشأ خلال الحرب الباردة، فإن آخر شيء يمكن أن أدعو إليه هو استخدام الأسلحة النووية، في الفيديو المختصر، استخدمت استعارة للتعبير عن حاجة إسرائيل وأوكرانيا إلى الفوز بسرعة في حربيهما دون تعريض الجيش الأمريكي للخطر".

كما أشار إلى ضرورة هزيمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسرعة، قائلا: "بدلا من استخدام 80% في أوكرانيا لأغراض إنسانية، يجب أن تكون النسبة 80% - 100% للقضاء على روسيا إذا كان هذا هو ما نريد القيام به".

وعقب تلقيه سلسلة انتقادات من الصحافة الأمريكية يصر والبيرغ على أن الجملة التي قالها أخرجت من سياقها الصحيح وأنه قصد بجملته أنه: "كلما كان أسرع الانتهاء من هذه الحروب ، قل عدد الأرواح البريئة التي تزهق جراء النيران"، مضيفا أن "إخراج هذه الاستعارة من سياقها شوه الرسالة، لكنني أتمسك بقناعاتي مع حلفائنا".

المصدر: وكالات