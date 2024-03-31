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وزير سابق في نظام كييف: أوكرانيا أمام شهور حاسمة

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وزير سابق في نظام كييف: أوكرانيا أمام شهور حاسمة
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قال وزير الخارجية الأوكراني السابق بافل كليمكين إن أوكرانيا ستواجه شهورا صعبة ومصيرية على خلفية نفاد الأسلحة والذخائر، وتأخّر المساعدات العسكرية الغربية.

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وأضاف: "الأشهر الأربعة المقبلة قد تكون حاسمة بالنسبة لكييف.. في الواقع، لن تكون الأشهر المقبلة سهلة".

وربط كليمكين الإقالات الأخيرة التي أجراها فلاديمير زيلينسكي وطالت مستشاريه ومساعديه بصعوبة الوضع الذي تعانيه كييف.

وأقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمس السبت عددا من مستشاريه ومساعديه، بينهم سيرغي شيفير يده اليمنى منذ عام 2019.

وعلل مكتب زيلينسكي التغييرات الأخيرة بأنها لصالح تحسين أداء الإدارة.

المصدر: نوفستي

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