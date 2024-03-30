باكستان.. مسيرات في كراتشي للمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة (فيديوهات)

شهدت العاصمة الباكستانية كراتشي مساء اليوم السبت، مسيرات داعمة لفلسطين طالب خلالها المشاركون بوقف الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 175 يوما على قطاع غزة.

فقد خرج آلاف الأشخاص في مسيرات جابت شوارع كراتشي، حاملين أعلام فلسطين ولافتات كتبت عليها كلمات دعم لقطاع غزة ومطالبة بوقف الحرب.

وفي السياق ذاته، تشهد معظم عواصم ومدن العالم مظاهرات أسبوعياً دعما للفلسطينيين ومطالبة بوقف فوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين الذين يموتون من الجوع في القطاع.

THE GAZA MARCH HAS STARTED - WHOLE KARACHI IS OUT ON ROAD FOR GAZA. #Gaza_Solidarity_Nightpic.twitter.com/eZrJtnX3xA — Ahmed (@ThisahmedR) March 30, 2024

ويشهد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا إسرائيلية عنيفة، أودت بحياة أكثر من 32 ألف مواطن، وبحسب التقديرات كان 70% منهم من الأطفال والنساء، كما أصيب ما يزيد عن 75 ألف مواطن آخر.

هذا وأعلنت مصادر طبية فلسطينية يوم الخميس الماضي، مصرع طفل جديد بسبب المجاعة وعدم توفر العلاج، ما يرفع عدد ضحايا سوء التغذية في قطاع غزة إلى 30 قتيلا.

ومن جهة أخرى، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بـ "ضمان توفير مساعدة إنسانية عاجلة" لقطاع غزة من دون تأخير، مؤكدة أن "المجاعة وقعت".

المصدر: RT