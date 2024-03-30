انفجار ضخم في مستودع ذخيرة بإندونيسيا (فيديو)
أفادت وسائل إعلام محلية اليوم السبت باندلاع حريق ضخم في مخزن للذخيرة بإندونيسيا.
وذكرت تقارير إخبارية أن رجال الإطفاء يكافحون لإخماد الحريق الناتج عن انفجار ضخم في منشأة ذخيرة عسكرية في بيكاسي على مشارف العاصمة جاكرتا.
Katanya sampe bergetar pic.twitter.com/yusY4csTyu— Georitmus 🇮🇩 (@zakiberkata) March 30, 2024
ولم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا في الحادث، وأظهرت فيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة لهب تضيء سحبا متصاعدة من الدخان في سماء الليل، بينما أمكن سماع انفجارات مدوية وصرخات على بعد عدة كيلومترات.
JUST IN: Large explosions at military ammunition warehouse near Bekasi, Indonesia pic.twitter.com/aDP3XSuIj0— BNO News (@BNONews) March 30, 2024
وقال كريستومى سيانتوري، وهو مسؤول بالجيش، لقناة "كومباس تي في"، إن السلطات تقوم بإجلاء الناس من الأحياء المجاورة. مشيرا إلى أن رجال الإطفاء لم يتمكنوا بعد من إخماد الحريق.
🚨#BREAKING: Large explosions at military ammunition warehouse near Bekasi, #Indonesia. pic.twitter.com/q4iSEhVUgk— World Source News 24/7 (@Worldsource24) March 30, 2024
المصدر: رويترز