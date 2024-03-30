الشرطة تداهم منزل رئيسة بيرو بحثا عن ساعات "روليكس" (فيديو)

داهمت الشرطة البيروفية اليوم السبت منزل الرئيسة دينا بولوراتي في إطار تحقيق بتهم فساد.

وبحسب وثيقة للشرطة، شارك نحو 40 عنصرا في عملية الدهم، بحثا عن ساعات من ماركة "روليكس"، لم تصرح عنها بولوراتي. وقالت الشرطة إن المداهمة "هي بغرض البحث والمصادرة".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، باشرت السلطات تحقيقا يطال بولوراتي عقب تقرير صحافي ذكر أنها تضع ساعات فاخرة من مصدر مجهول لم يُفصح عنها في السجلات الرسمية.

🔴 #Política || Gustavo Adrianzén, jefe del gabinete, llegó a Palacio de Gobierno tras el allanamiento a la casa de Dina Boluarte. Créditos: Canal N. pic.twitter.com/WefVaYjYoe — La Noticia Perú (@lanoticiaveraz) March 30, 2024

وبثت قناة التلفزيون المحلية "لاتينا" وقائع المداهمة التي نُفذت السبت في عملية مشتركة بين الشرطة ومكتب المدعي العام.

وتولت بولوراتي الرئاسة في ديسمبر 2022، بعدما حاول الرئيس السابق بيدرو كاستيو حل مجلس الشيوخ والحكم بموجب مراسيم، ما أدى إلى إطاحته وتوقيفه.

Ministerio Público allana vivienda de la presidenta Dina Boluarte por el caso Rolex https://t.co/CUsyRlgTWppic.twitter.com/HLVyIb8Wy8 — NotiMundo (@NotiMundo23) March 30, 2024

المصدر: أ ف ب