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الشرطة تداهم منزل رئيسة بيرو بحثا عن ساعات "روليكس" (فيديو)

أخبار العالم

الشرطة تداهم منزل رئيسة بيرو بحثا عن ساعات
دينا بولوراتي
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داهمت الشرطة البيروفية اليوم السبت منزل الرئيسة دينا بولوراتي في إطار تحقيق بتهم فساد.

وبحسب وثيقة للشرطة، شارك نحو 40 عنصرا في عملية الدهم، بحثا عن ساعات من ماركة "روليكس"، لم تصرح عنها بولوراتي. وقالت الشرطة إن المداهمة "هي بغرض البحث والمصادرة".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، باشرت السلطات تحقيقا يطال بولوراتي عقب تقرير صحافي ذكر أنها تضع ساعات فاخرة من مصدر مجهول لم يُفصح عنها في السجلات الرسمية.

وبثت قناة التلفزيون المحلية "لاتينا" وقائع المداهمة التي نُفذت السبت في عملية مشتركة بين الشرطة ومكتب المدعي العام.

وتولت بولوراتي الرئاسة في ديسمبر 2022، بعدما حاول الرئيس السابق بيدرو كاستيو حل مجلس الشيوخ والحكم بموجب مراسيم، ما أدى إلى إطاحته وتوقيفه.

المصدر: أ ف ب

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