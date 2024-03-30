طلب بولندي يتسبب بإحراج شديد لممثلي كييف في مفاوضات حول المنتجات الزراعية

تسبب طلب نائب وزير الزراعة البولندي ميشال كولودزيتشاك بعدم ذكر الأزمة الأوكرانية بإحراج شديد لنائب وزير الاقتصاد الأوكراني تاراس كاتشكا خلال مفاوضات حول المنتجات الزراعية في وارسو.

وأشارت صحيفة "Wirtualna Polska" نقلا عن مصادر أنه كان من المفترض في البداية أن تتمحور المفاوضات حول الزراعة وأنها ستكون في أجواء جيدة، ولكن تغير الكثير عندما طلب كولودزيتشاك من رئيس المجلس الزراعي لعموم أوكرانيا أندريه ديكون عدم إدخال الصراع الأوكراني في سياق مناقشة واردات الحبوب.

وقال مصدر للصحيفة: "توتر جميع الحضور، حتى أن وجه تاراس كاتشكا تحول إلى اللون الأحمر"، وفي محادثة مع الصحيفة، قال كولودزيتشاك إن موضوع الصراع قد تم التطرق إليه بالفعل أثناء المفاوضات.

وأضاف نائب الوزير: "بدأ أحد ممثلي أوكرانيا في استخدام موضوع الحرب، والوضع الصعب على الجبهة. أجبت أننا نعرف ما هو الوضع.. لكن المفاوضات الاقتصادية لا علاقة لها بهذا".

وكما تشير الصحيفة، بعد المفاوضات، انتقد ممثلو كييف ووسائل الإعلام الأوكرانية كولودزيتشاك بشدة. وعقد الاجتماع نفسه يوم الخميس، وحضره وزيرا الزراعة في بولندا وأوكرانيا، تشيسلاف سيكيرسكي ونيكولاي سولسكي، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المزارعين البولندية والأوكرانية.

وتعقدت العلاقات البولندية الأوكرانية بشكل ملحوظ بسبب الحظر المفروض على الحبوب الأوكرانية، وقررت المفوضية الأوروبية في 15 سبتمبر 2023، عدم تمديد القيود المفروضة على استيراد أربعة أنواع من المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى العديد من الدول الحدودية للاتحاد الأوروبي، لكنها ألزمت كييف بإدخال تدابير مراقبة الصادرات.

وبعد ذلك أعلنت سلطات سلوفاكيا وهنغاريا وبولندا أنها ستمدد الحظر من جانب واحد. وفي هذا الصدد، قدمت أوكرانيا شكوى إلى منظمة التجارة العالمية. وردا على ذلك، أعلنت ثلاث دول في الاتحاد الأوروبي أنها ستقاطع اجتماعات منصة التنسيق بشأن الحبوب الأوكرانية.

المصدر: RT