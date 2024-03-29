شميغال يصف وضع إمدادات الطاقة في عدد من المناطق الأوكرانية بالصعب

صرح رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال اليوم الجمعة بأن وضع إمدادات الطاقة في عدد من مناطق أوكرانيا أصبح صعبا، بعد الأضرار التي لحقت بمنشآت الطاقة.

وقال شميغال: "في الليل، تعرضت مرافق توليد الكهرباء لدينا للهجوم مرة أخرى، لقد صمدت أمام الضربة، نظام الطاقة سليم لكن الوضع صعب جدا..هناك مشاكل في إمدادات الطاقة في عدد من المناطق".

إقرأ المزيد

ووفقا له، يتم استيراد الكهرباء حاليا من رومانيا وسلوفاكيا وبولندا والمجر ومولدوفا.

وفي وقت سابق صرح شميغال بأنه تم تسجيل تدمير واسع النطاق للبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، مشيرا إلى تضرر نحو 20 محطة فرعية كهربائية وعدد من محطات توليد الطاقة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن القوات الروسية شنت ضربة ليلا بأسلحة عالية الدقة، بما في ذلك صواريخ "كينجال" الفرط صوتية، على منشآت الطاقة في أوكرانيا.

وبدأت القوات المسلحة الروسية بمهاجمة البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، أي بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم، وتستهدف الضربات الروسية منذ ذلك الحين منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

المصدر: RT