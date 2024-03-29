"فوكس نيوز" تنشر محتوى رسالة حول حجم ما أنفقه البيت الأبيض على دعم لأوكرانيا

أفادت شبكة "فوكس نيوز" نقلا عن رسالة رئيس مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض شالاندا يونغ إلى السيناتور جيه دي فانس بأن الحكومة أنفقت أكثر من 113 مليار دولار على دعم أوكرانيا.

وقالت الشبكة إن "تقديرات البنتاغون أن الحكومة الأمريكية أنفقت أكثر من 113 مليار دولار على نزاع أوكرانيا، لكن هذا المبلغ يمكن اعتباره أعلى بكثير بسبب كلفة إعادة تعويض فاقد الأسلحة والذخيرة المرسلة إلى كييف".

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وأشارت إلى أنه إلى جانب حزم المساعدات، قدمت الولايات المتحدة لأوكرانيا 145 مليون دولار و189 مليون دولار في السنتين 2022 و2023 لتغطية النفقات الأساسية مثل الصحة وتمويل السفارات.

وأضافت الشبكة: "بذلت الإدارات والوكالات قصارى جهدها بمواردها المحدودة لمواصلة دعم أوكرانيا في غياب التمويل الإضافي، لكن هذه الموارد المحدودة لن تكون كافية لتلبية احتياجات أوكرانيا الحرجة في السنة المالية 2024".

كما أشارت إلى أن الدعم الأمريكي المستمر "ضروري للغاية" للأمن الأوروبي.

وفي وقت سابق اعترف البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة أنفقت 111 مليار دولار على نزاع أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي