زاخاروفا: صمت مجلس أوروبا على هجوم "كروكوس" الإرهابي وصمة عار في تاريخه

نددت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بصمت قيادة مجلس أوروبا على هجوم "كروكوس" الإرهابي وعدم شجبه، معتبرة ذلك وصمة عار جديدة في تاريخ هذا المجلس.

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وقالت زاخاروفا في حديث لوكالة "نوفوستي": "هذا الصمت صفحة مخزية جديدة في تاريخ المنظمة التي تحاول عبثا تقديم نفسها على أنها "ضمير أوروبا" وتدعي أنها المدافع الرئيسي عن حقوق الإنسان في القارة الأوروبية. ويؤكد نهج ستراسبورغ هذا مرة أخرى تدهور مجلس أوروبا العميق وانغماسه في النفاق السياسي والمعايير المزدوجة".

وأكدت أن روسيا لا تحتاج إلى أي مساهمة من هذه المنظمة، وقالت: "الصمت على هذا الهجوم الهمجي على المدنيين يثير تساؤلات منطقية حول قدرة مجلس أوروبا على ضمان الاستقرار الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف وغير ذلك من التحديات وحماية حقوق الإنسان، كما يشكك في نزاهة وأهمية الأدوات القانونية في حوزة مجلس أوروبا".

وأشارت زاخاروفا إلى أن رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تيودوروس روسوبولون عبر في صحفته على منصة "إكس" عن تعازيه الشخصية "للمتضررين وأسرهم".

وأضافت: "يجب الإشارة إلى رسائل التعازي الشخصية الموجهة للدبلوماسيين الروس في ستراسبورغ، وعدم مبالاة الفرنسيين وممثلي البعثة الدبلوماسية في ستراسبورغ".

وانسحبت روسيا من مجلس أوروبا في 15 مارس 2022، لكنها أكدت التزامها بتنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن لن تتعارض مع الدستور الروسي.

المصدر: نوفوستي