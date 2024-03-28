إعلام أوكراني: دوي عدة انفجارات في مقاطعة كييف

أفادت وسائل إعلام أوكرانية مساء يوم الخميس بسماع دوي عدة انفجارات في مقاطعة كييف بأوكرانيا، بعد إطلاق صفارات الإنذار تحذيرا من غارة جوية على عدد من المقاطعات.

وأظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار في مقاطعة كييف، ومناطق أخرى في أوكرانيا.

وقالت صحيفة "سترانا" الأوكرانية: "عند الساعة 23:30 بتوقيت موسكو، دوت صفارات الإنذار للتحذير من غارات جوية في مقاطعات دنيبروبيتروفسك وكييف ونيكولاييف وبولتافا وسومي وخاركوف وتشيركاسي وتشرنيغيف".

وبدأت القوات المسلحة الروسية في ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، أي بعد يومين من الهجوم الذي تعرض له جسر القرم.

وبحسب السلطات الروسية، تقف المخابرات الأوكرانية بالذات وراء هذا الهجوم، ويتم تنفيذ ضربات ضد مرافق الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد.

ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن التنبيه من التعرض لغارات جوية يوميا في شتى المناطق الأوكرانية، وأحيانا في جميعها.

المصدر: RT