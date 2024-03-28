للحد من الشذوذ.. معسكر أمريكي لتنمية "الرجولة" في 3 أيام! فما الأسلوب والتكلفة؟ (فيديو)

تم إطلاق اسم مشروع "Alpha Male" على "تجربة نمو شخصي لمدة 75 ساعة" تستهدف الذكور الذين يريدون أن يعيشوا حياة عميقة كرجال حقيقيين في الولايات المتحدة الأمريكية.

التجربة التي تحمل عنوان "Modern Day Knight Project"، وفقا للموقع الرسمي للأكاديمية، تستهدف فقط رجال الأعمال والمديرين التنفيذيين والقادة المستعدين لتحقيق اختراق جدي.

Paying 10k for an alpha male camp is the most beta shit ever pic.twitter.com/AHc5eZUHdP — Jorge Satanas (@satanas_jorge) March 24, 2024

وتبلغ تكلفة التجربة التي تستمر لمدة 3 أيام، 18000 دولار. وبحسب القائمين عليها فإنها تهدف إلى أن يصبح المشاركون قادة وأزواجت وآباء جيدين، خاصة وسط انتشار الشذوذ الجنسي في الولايات المتحدة الأمريكية والتشبه بالنساء.

والعديد من المدربين في هذه الأكاديمية هم من مشاة البحرية الأمريكية وقوات البحرية السابقة.

وأثارت القصة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، مع انتشار العديد من مقاطع الفيديو لتدريبات قاسية يقوم بها المشاركون.

وفي أحد الفيديوهات يقول المدرب إن "أكثر من 60% منكم لن يكونوا هنا يوم الجمعة، أستطيع أن أضمن ذلك". ويواصل تحذيرهم قائلا: "أرى في أعينكم اللعينة أن معظمكم لا يبدو أنكم تنتمون إلى هنا".

ويضرب المدرب على الطاولة ويصرخ: "سوف تلعنني. سأنزع هذه السكين اللعينة من خصري اللعين وأنحت هذا الوشم اللعين من خصري".

ولم يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى سخر الكثيرون من المشروع. وكتب أحد الأشخاص على منصة "إكس": "كان بإمكانهم فعليا مشاهدة بعض مقاطع الفيديو على يوتيوب والتوجه إلى صالة الألعاب الرياضية مقابل 20 جنيها إسترلينيا تقريبا".

وأشار أحد المستخدمين إلى أن "الرجال الحقيقيين لا يحتاجون إلى الشتائم والتهديد بالعنف الجسدي من طرف رجال آخرين حتى يتم رؤيتهم وسماعهم والنظر إليهم كقائد".

المصدر: "Indy 100"