 
مباشر

معارض تركي يهدد الحكومة بفضيحة إن استمرت في التجارة مع إسرائيل

أخبار العالم

معارض تركي يهدد الحكومة بفضيحة إن استمرت في التجارة مع إسرائيل
Globallookpress
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x8vd

طالب رئيس الوزراء التركي السابق زعيم حزب "المستقبل" المعارض أحمد داوود أوغلو الحكومة بوقف العلاقات التجارية مع إسرائيل، مهددا بـ"إثارة الضجة" بعد الانتخابات في 31 مارس الجاري.

إقرأ المزيد
تركيا ترد على أنباء توريدها ذخائر وأسلحة إلى إسرائيل
تركيا ترد على أنباء توريدها ذخائر وأسلحة إلى إسرائيل

وقال في حديث نشره على منصة "إكس": "الآن في مرحلة الانتخابات نتحدث عن ذلك بشكل أقل لمنع اتهامنا بالنفاق السياسي. لكنني أعلن أنه بعد الانتخابات سنثير ضجة حول استمرار التجارة مع إسرائيل بينما تستمر الإبادة الجماعية في غزة".

وفي وقت سابق نقلت وسائل إعلام عن مكتب الإحصائيات التركي أن "أنقرة زودت إسرائيل في يناير الماضي بأسلحة وذخائر".

من جهتها أوضحت وزارة التجارة التركية أن الصادرات المشار إليها اقتصرت على "الوقود وأن الذخائر شملت مكونات لبنادق الصيد والخرطوش".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا