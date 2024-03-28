معارض تركي يهدد الحكومة بفضيحة إن استمرت في التجارة مع إسرائيل

طالب رئيس الوزراء التركي السابق زعيم حزب "المستقبل" المعارض أحمد داوود أوغلو الحكومة بوقف العلاقات التجارية مع إسرائيل، مهددا بـ"إثارة الضجة" بعد الانتخابات في 31 مارس الجاري.

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وقال في حديث نشره على منصة "إكس": "الآن في مرحلة الانتخابات نتحدث عن ذلك بشكل أقل لمنع اتهامنا بالنفاق السياسي. لكنني أعلن أنه بعد الانتخابات سنثير ضجة حول استمرار التجارة مع إسرائيل بينما تستمر الإبادة الجماعية في غزة".

Sayın Erdoğan BM’de Netanyahu ile yaptığı görüşmede ne söz verdi de İsrail ile ticareti kesemiyor? Açıklasın da bilelim!



Şimdi, seçim döneminde siyasi istismar olarak görülmesin diye daha az üzerine gidiyoruz. Ancak buradan ilan ediyorum; seçimden sonra Gazze’de soykırım… pic.twitter.com/QSvzh36maq — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) March 27, 2024

وفي وقت سابق نقلت وسائل إعلام عن مكتب الإحصائيات التركي أن "أنقرة زودت إسرائيل في يناير الماضي بأسلحة وذخائر".

من جهتها أوضحت وزارة التجارة التركية أن الصادرات المشار إليها اقتصرت على "الوقود وأن الذخائر شملت مكونات لبنادق الصيد والخرطوش".

المصدر: نوفوستي