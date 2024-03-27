وسائل إعلام: هلسنكي تستعد لمصادرة ملعب تعود ملكيته لرجال أعمال روس

أفادت صحيفة Helsingin Sanomat اليوم الأربعاء نقلا عن مصادر مطلعة أن سلطات هلسنكي تستعد لعملية مصادرة ملعب Helsinki Hall المملوك لرجال أعمال روس.

وقالت الصحيفة: "سيجتمع كبار السياسيين في المدينة صباح الخميس لعقد اجتماع استثنائي لمجلس المدينة لمناقشة الوضع. ومن المتوقع أن تبدأ عملية شراء الملعب في اجتماع الخميس".

وأضافت أن هذا الإجراء يسبق عملية المصادرة، حيث ستعلن سلطات المدينة للمالكين الروس عزمها شراء الملعب.

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وكان من المتوقع سابقا أن تتم صفقة البيع الاختيارية في 28 فبراير، إلا أنه تم تأجيلها إلى إشعار آخر.

وحددت سلطات المدينة موعدا نهائيا يجب على مالكي الساحة بيعه خلاله.

وأكدت الصحيفة أن هذه الفترة تقترب من نهايتها، مما يعني أن السلطات ستبدأ عملية المصادرة.

وذكرت وسائل الإعلام الفنلندية أن الساحة مملوكة لرجلي الأعمال الروسيين رومان روتنبرغ وجينادي تيمشينكو، الخاضعين لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وقاعة هلسنكي هي أكبر ساحة رياضية في فنلندا ومكان الحفلات الرئيسي الوحيد في هلسنكي.

وسبق أن أشارت وسائل الإعلام الفنلندية إلى أن بيع الساحة من قبل مالكيها الروس، الخاضعين لعقوبات الاتحاد الأوروبي، لا يتطلب فقط الحصول على إذن حصري من وزارة الخارجية الفنلندية والقضاء الفنلندي، ولكن أيضا الحصول على إذن من السلطات الأمريكية، حيث إنهما أيضا على قائمة العقوبات لهذا البلد. ومع ذلك، في نهاية شهر مايو، تغير تشريع العقوبات، وتم تحويل القضية إلى قرار عام للاتحاد الأوروبي.

المصدر: نوفوستي