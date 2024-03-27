اشتعال النيران في شقق سكنية حول مجمع الشفاء الطبي في غزة بعد استهدافها بقنابل حارقة (فيديو)

أظهرت مشاهد نشرها مراسل RT احتراق شقق سكنية حول مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة بعد استهدافها بقنابل حارقة من قبل الجيش الإسرائيلي.

وتواصل إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية وغاراتها المكثفة على قطاع غزة رغم قرار مجلس الأمن الداعي للوقف الفوري للحرب.

وشهد القطاع ليلة أمس غارات مكثفة مع توسيع للعملية العسكرية استهدف خلالها الجيش الإسرائيلي منازل للمدنيين لا سيما في رفح جنوبا.

المصدر: RT