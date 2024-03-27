عبر الخبير العسكري ميخائيل أونوفرينكو عن اعتقاده بأنه لا يوجد أسوأ من تدريبات الخبراء العسكريين البولنديين للأفواج الجديدة من قوات نظام كييف.

وقال أونوفرينكو لوكالة ريا نوفوستي: "ليس لدى الجيش البولندي خبرة قتالية حقيقية. الجيوش عادة تطور خبراتها من المعارك التي خاضتها في ميادين القتال الجيش البولندي لم يفعل ذلك قط".

وأضاف أن مشاركة الجيش البولندي في مهمات الناتو التي تم تنفيذها على مدى العقدين الماضيين لم تحقق مكاسب حقيقية على صعيد الخبرات القتالية، ذلك أن إرسال عشرة أشخاص إلى أفغانستان لا يقدم شيئا فعليا.

وختم الخبير العسكري حديثه بالقول أن آخر عملية قتالية فعلية شارك فيها الجيش البولندي هي القتال في شرق بولندا ضد الحركة السرية القومية الأوكرانية.

المصدر: غازيتا