قاض يحظر على ترامب الإدلاء بتعليقات بحق أطراف قضية المدفوعات للممثلة الإباحية

أصدر قاضي المحكمة العليا بنيويورك، خوان ميرتشان، أمرا يمنع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الإدلاء بتصريحات علنية بحق أطراف قضية مدفوعاته للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز.

ويحظر القرار على ترامب الإدلاء بتصريحات بحق شهود العيان والمدعين وأعضاء هيئة المحلفين ومسؤولين آخرين في المحكمة وأفراد عائلاتهم، وذلك لغرض منع ترامب من التدخل في سير المرافعات القضائية.

ولا يشمل أمر القاضي المدعي العام في دائرة مانهاتن إلفين براغ والقاضي ميرتشان ذاته.

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وصدر الأمر قبل أسابيع من انطلاق المرافعات القضائية في القضية التي يتهم فيها ترامب بتزوير سجلات المحاسبة و"التآمر" من أجل الاحتيال، والتي من المتوقع أن تبدأ في 15 أبريل المقبل.

ويشار إلى أن ترامب دفع قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016 مبلغ 130 ألف دولار للممثلة الإباحية السابقة ستيفاني كليفورد المعروفة باسمها المستعار "ستورمي دانييلز"، مقابل صمتها عن علاقة ترامب بها في عام 2006.

وتم دفع المبلغ من موارد حملة ترامب الانتخابية في انتهاك لقواعد تمويل الحملات الانتخابية.

ونفى ترامب علاقته بلكليفورد، كما نفى علمه بأن محاميه مايكل كوهين دفع الأموال للمرأة.

المصدر: وكالات