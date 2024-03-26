أمريكا تدرج شركة روسية في قائمة العقوبات المتعلقة بسوريا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن أضافت مواطنا روسيّا وشركة روسية إلى قائمة العقوبات المتعلقة بسوريا.

وذكر بيان الوزارة أنه سيتم تطبيق القيود على 6 أفراد، من بينهم الروسي أليكسي ماكاروف، بالإضافة إلى 12 كيانا قانونيا، من بينها شركة "STG Logistic" الروسية.

إقرأ المزيد

وتواصل العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا ضغطها على الشارع بمختلف تفاصيل حياته، وسط مطالب موجهة لواشنطن بضرورة إنهاء وجودها في مناطق سورية وأخرى بالمنطقة.

وتستهدف هذه العقوبات القطاعات الأساسية للاقتصاد السوري وسلطات البلاد والجهات الداخلية والخارجية التي تدعم العمليات العسكرية للحكومة، وذلك في الوقت الذي تستولي فيه الولايات المتحدة على مجموعة من أكبر الحقول النفطية السورية وتسعى إلى منع استعادة دمشق السيطرة عليها.

المصدر: "تاس" + RT