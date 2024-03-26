غوتيريش يدعو إلى تقديم تعويضات عن الاتجار بالعبيد عبر المحيط الأطلسي

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتقديم تعويضات عن الاتجار بالعبيد عبر المحيط الأطلسي، باعتبارها إحدى وسائل معالجة إرث تجارة الرقيق في مجتمعنا المعاصر.

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وقال غوتيريش إن الماضي "وضع الأسس لنظام تمييز عنيف قائم على تفوق العرق الأبيض"، داعيا إلى "تحديد أطر للعدالة التعويضية للمساعدة في التغلب على الإقصاء والتمييز الذي استمر لأجيال".

وفي بيان ألقاه بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق، الذي تنظمه الأمم المتحدة الاثنين، قال غوتيريش إن الماضي "وضع الأسس لنظام تمييز عنيف قائم على تفوق العرق الأبيض".

وأضاف: "ندعو إلى تحديد أطر للعدالة التعويضية، للمساعدة في التغلب على الإقصاء والتمييز الذي استمر لأجيال".

واقترح تقرير للأمم المتحدة، في سبتمبر الماضي، أن تدرس الدول دفع تعويضات مالية عن فترات الاستعباد. وتثار فكرة دفع تعويضات عن العبودية أو تقديم شكل آخر من الترضية منذ وقت طويل، لكن الأمر اكتسب زخما في جميع أنحاء العالم مؤخرا.

وهنا يدور الحديث عن ما لا يقل عن 12.5 مليون إفريقي، في الفترة من القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع عشر، جرى نقلهم قسرا بواسطة السفن والتجار الأوروبيين، وبيعهم كعبيد. وانتهى الأمر بأولئك الذين نجوا من هذه الرحلة القاسية إلى العمل في المزارع في الأمريكتين، وكان معظمهم في البرازيل ومنطقة البحر الكاريبي.

المصدر: وكالات