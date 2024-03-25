منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث يستقيل من منصبه لأسباب صحية

أعلنت الأمم المتحدة يوم الاثنين أن منسق الشؤون الإنسانية مارتن غريفيث قرر الاستقالة من منصبه لأسباب صحية.

وقال المتحدث باسم المنظمة الأممية فرحان حق إن غريفيث مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية، "أبلغ الأمين العام نيته الاستقالة لأسباب صحية".

وأضاف فرحان حق أن غريفيث سيبقى في منصبه حتى نهاية يونيو لضمان "انتقال سلس" للمهام إلى خلف لم يعين بعد.

وغريفيث محام بريطاني مارس مرارا ضغوطا على إسرائيل لإتاحة دخول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة حيث تشن تل أبيب حربا منذ السابع من أكتوبر 2023.

في الشهر الماضي حث غريفيث إسرائيل على عدم تجاهل دعوات تحذر من عملية عسكرية في رفح حيث لجأ نحو 1.5 مليون فلسطيني هربا من المعارك، منبها إلى أن أي عملية عسكرية هناك "يمكن أن تؤدي إلى مجزرة".

وسبق أن شغل غريفيث منصب الموفد الأممي الخاص إلى اليمن ومستشار الأمين العام في الملف السوري، كذلك سبق أن عمل لصالح منظمات إنسانية دولية بينها اليونيسف و"سيف ذا تشيلدرن" و"آكشن إيد".

RT

المصدر: أ ف ب