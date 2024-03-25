"أب ونجلاه".. وجوه جديدة تدخل قفص الاتهام في هجوم "كروكوس" بضواحي موسكو (فيديو)

حكمت محكمة منطقة باسماني في العاصمة الروسية موسكو بحبس ثلاثة متهمين آخرين في هجوم "كروكوس" الإرهابي.

وذكرت وكالة "نوفوستي" أنه تم احتجاز إسرويل وأمينشون وديلوفار إسلاموف حتى 22 مايو. وجرت عملية التحقيق خلف الأبواب المغلقة حفاظا على سلامة المشاركين في عملية التحقيق.

وأشارت إلى أن المتهم الأول هو ديلوفار إسلاموموف من مواليد العاصمة الطاجيكية دوشنبه ويحمل الجنسية الروسية. من مواليد 1999 ويعمل سائق سيارة أجرة.

وذكرت لجنة التحقيق، أن أحد منفذي الهجوم الإرهابي، فريدون شمس الدين، الذي تم اعتقاله في وقت سابق، قام بضم ديلوفار إلى المنظمة الإجرامية قبل 11 مارس 2024.

كما قال مصدر مطلع للوكالة إن المتهم كان يمتلك سيارة رينو التي فر فيها الإرهابيون من مسرح الجريمة، لكنه باعها في فبراير. وبقيت وثائق تأمين السيارة باسمه ولم يتم إصدار وثائق تأمين جديدة. وعاش ديلوفار في مقاطعة تفير.

كما يحمل المتهم الثاني أمينتشون إسلاموف الجنسية الروسية أيضا، ويعمل سائق سيارة أجرة. وانضم إلى الجماعة الإجرامية قبل يناير 2024. وقال خلال المحاكمة إنه بريء.

والمتهم الثالث إسرويل إسلاموف هو والد أمينشون وديلوفار. لديه الجنسية الطاجيكية وحاصل على تصريح إقامة دائمة في روسيا.

وأفادت وكالة "نوفوستي" في وقت سابق بأن المحققين الروس طلبوا احتجاز ثلاثة متهمين آخرين في قضية هجوم "كروكوس" الإرهابي.

وقالت الوكالة نقلا عن مصادر في المحكمة: "تم استلام ثلاث مذكرات أخرى تتعلق بالقبض على أمينتشون إسرويلوفيتش إسلاموف، وديلوفار إسرويلوفيتش إسلوموف، وإسرويل إبراهيموفيتش إسلوموف".

ووفقا لأسمائهم الكاملة فهم أب ونجلاه. وقد تم توجيه التهم رسميا إلى شخصين منهم متورطين في القضية، بينما لا يزال الثالث مشتبها به.

يتبع..