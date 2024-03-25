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سلطان بروناي يعزي بوتين والشعب الروسي

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سلطان بروناي يعزي بوتين والشعب الروسي
Sputnik
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بعث سلطان بروناي حسن البلقية ببرقية تعزية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أدان فيها هجوم كروكوس الإرهابي، معربا عن تعازيه الخالصة للشعب الروسي وأسر الضحايا.

وذكر سلطان بروناي في البرقية: "شعرت بالحزن عندما علمت بسقوط العديد من القتلى والجرحى نتيجة الهجوم الإرهابي في موسكو، وبالنيابة عن حكومتي وشعبي، أعرب عن خالص تعازينا للحكومة الروسية، وخصوصا للعائلات والأصدقاء الذين فقدوا أحباءهم في هذه المأساة الرهيبة.. نحن معكم خلال هذه الفترة الصعبة.. خالص التعازي".

ووقع الهجوم الإرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي" مساء الجمعة 22 مارس. وبحسب آخر البيانات التي نشرتها لجنة التحقيق الروسية، فقد سقط 137 شخصا ضحايا.

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هذا وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن واشنطن تختلق الأعذار لكييف، وتحاول أن تتستر على نفسها وعلى نظام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بلصق التهمة بتنظيم "داعش".

المصدر: نوفوستي 

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