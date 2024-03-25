كانت أول من اقتحم سيئول بالحرب الكورية.. كيم يتفقد "الوحدة 105"

تفقد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون الوحدة العسكرية 105، التي كانت أول من دخل العاصمة الكورية الجنوبية خلال الحرب الكورية، وأشاد بها واصفا إياها بأنها "نموذج للجيش بأكمله".

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وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية "KCNA"، أن كيم زار الفرقة 105 حرس سيئول "ريو كيونغ-سو" المدرعة وفوج المشاة المدرع الأول التابع لها يوم الأحد، في 24 مارس.

وقالت الوكالة إن "الفرقة 105 كانت أول فرقة تقتحم سيئول وترفع علم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على المجمع الحكومي للدولة الدمية وقامت بأعمال مميزة في العديد من المعارك خلال حرب تحرير الوطن الماضية، ولهذا حملت لقبي الحرس وسيئول إلى جانب اسمها الرائع".

وبحسب الوكالة الكورية الشمالية فقد وصف كيم الوحدة بأنها "رمز للروح البطولية الشجاعة" للجيش، قائلا إنها "يجب أن ترفع الراية عاليا باعتبارها نموذجا للجيش بأكمله في النضال المستمر الذي يشهد تدريبا مكثفا لإنهاء الاستعدادات للحرب".

وأضافت الوكالة أن "كيم حدد مهام مهمة ومبادئ توجيهية لتعزيز الاستعدادات القتالية والكفاءة القتالية للوحدة بكل الطرق بما في ذلك قضية تسليح أطقم الدبابات بقوة أيديولوجية ومعنوية ساحقة وتدريبهم بشكل شامل على الجوانب الفنية العسكرية والبدنية وجعل المعدات التقنية القتالية جاهزة دائما للتحرك".

ولفتت إلى أنه خلال الزيارة، تم إطلاعه على خطط عمليات هجوم ودفاع للوحدة وتفقد منشآتها.

يونهاب

يونهاب

يونهاب

وكانت كوريا الشمالية أطلقت الأسبوع الماضي صواريخ باليستية قصيرة المدى، وأجرت اختبارا أرضيا لما قالت إنه محرك يعمل بالوقود الصلب لصاروخ جديد متوسط المدى تفوق سرعته سرعة الصوت.

المصدر: يونهاب