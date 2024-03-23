 
مباشر

اعتقالات في صفوف المتظاهرين الإسرائيليين في تل أبيب (صور + فيديو)

أخبار العالم

اعتقالات في صفوف المتظاهرين الإسرائيليين في تل أبيب (صور + فيديو)
RT
اعتقالات في صفوف المتظاهرين الإسرائيليين في تل أبيب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x7vf

قالت مراسلة RT مساء يوم السبت إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت عددا من المتظاهرين في تل أبيب.

وتظاهر إسرائيليون السبت في تل أبيب مطالبين بالتوصل إلى صفقة تبادل للأسرى مع حركة حماس.

كما طالب المتظاهرون بإجراء انتخابات مبكرة بالإضافة إلى تحمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المسؤولية عما حدث يوم 7 أكتوبر 2023.

اعتقالات في صفوف المتظاهرين الإسرائيليين في تل أبيب (صور + فيديو)
اعتقالات في صفوف المتظاهرين الإسرائيليين في تل أبيب (صور + فيديو)

وفي ملف الأسرى، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الوفد الإسرائيلي في الدوحة وافق على التسوية التي اقترحها الجانب الأمريكي بشأن عدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية.

وأشارت قناة "I24" بأن الوفد الإسرائيلي في انتظار رد من حركة حماس بهذا الصدد.

وبحسب القناة كشفت النقاشات عن وجود ثغرات في مسألة عدد الأسرى مقابل كل مختطف، لكن جرت تسوية بوساطة أمريكية وتمت الموافقة عليها بإيجابية من جانب إسرائيل.

وقال قيادي في حركة "حماس" السبت إن المواقف في مفاوضات الهدنة الجارية عبر الوسطاء في الدوحة "متباعدة جدا"، متهما إسرائيل بتعمد "تعطيلها ونسفها".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا