غوتيريش يصف منع المساعدات عن غزة بأنه "مثير للغضب"

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن توقف شاحنات الإغاثة على الجانب المصري من الحدود في صف طويل مع قطاع غزة الذي يعاني سكانه من الجوع تصرف مثير للغضب

وأضاف غوتيريش الذي زار معبر رفح يوم السبت أن الوقت حان كي تقدم إسرائيل “التزاما صارما” بإدخال الاحتياجات الإنسانية إلى جميع أنحاء غزة من دون قيود.

ودعا لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية وإطلاق سراح الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وأضاف في تصريحات للصحفيين أمام بوابة معبر رفح وهو نقطة دخول المساعدات إلى غزة إن الأمم المتحدة ستواصل العمل مع مصر “لتسهيل” تدفق المساعدات إلى القطاع.

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وقال: "هنا، من هذا المعبر، نرى مشاهد تفطر القلب ونرى القسوة على أشدها. صف طويل من شاحنات الإغاثة المحظور دخولها على أحد جانبي البوابات، وشبح المجاعة على الجانب الآخر". وأضاف: “هذا أكثر من مأساوي. إنه تصرف مثير للغضب”.

وتأتي زيارة غوتيريش في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل ضغوطا دولية للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المدمر بسبب الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) منذ أكثر من خمسة أشهر.

وأغلقت إسرائيل، جميع معابرها البرية إلى القطاع باستثناء معبر واحد. وهو معبر كرم أبو سالم القريب من رفح في نهاية ديسمبر، وهي تنفي اتهامات مصر ووكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة بأنها تعطل شحنات المساعدات الإنسانية قائلة إن الأمم المتحدة تفشل في توزيع المساعدات داخل غزة.

وانتقد يسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي غوتيريش في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي لتوجيهه اللوم إلى إسرائيل “من دون التنديد بأي صورة بإرهابيي حماس- داعش الذين ينهبون المساعدات الإنسانية. على حد وصفه.

المصدر: أ ف ب