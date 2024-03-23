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الولايات المتحدة.. احتجاج طلابي على اعتقال جامعة كورنيل طلابا شاركوا بمسيرة تضامن مع فلسطين (فيديو)

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الولايات المتحدة.. احتجاج طلابي على اعتقال جامعة كورنيل طلابا شاركوا بمسيرة تضامن مع فلسطين (فيديو)
Globallookpress
أرشيف
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أظهر مقطع فيديو لقطات من تظاهر عشرات الأشخاص في جامعة كورنيل الأمريكية، احتجاجا على اعتقال طلاب خلال اعتصام مساند لفلسطين الخميس الماضي.

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وألقت إدارة الشرطة بالجامعة القبض على 24 من طلاب وموظفي جامعة كورنيل الذين نظموا اعتصاما مساندا لفلسطين يوم الخميس الماضي.

وطالب المتظاهرون يوم الاعتصام، الجامعة بسحب استثماراتها من الشركات التي تصنع أسلحة الحرب لإسرائيل. 

يذكر أن احتجاجات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين مستمرة منذ أشهر.

المصدر: "wskg"+القسطل الإخباري

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