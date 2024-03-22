أنقرة ترد على منشور لوزير الخارجية الإسرائيلي استهدف فيه أردوغان

ردت أنقرة ضمن بيان صادر من وزارة الخارجية التركية على منشور لوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، استهدف فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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وقال متحدث الخارجية التركية أونجو كتشالي، في بيان اليوم الجمعة، إن "المجتمع الدولي ولأول مرة في التاريخ ينتظر بفارغ الصبر اليوم الذي سيتم فيه تقديم المسؤولين الإسرائيليين مرتكبي الجرائم إلى العدالة".

وأضاف كتشالي أن "السلطات الإسرائيلية بذلت جهودا كبيرة للحفاظ على سرية الجرائم الخطيرة التي ارتكبتها ضد الفلسطينيين منذ اليوم الأول لاحتلالها للأراضي الفلسطينية".

وأشار إلى أن "السلطات الإسرائيلية حاولت خلق درع حصانة لنفسها، واستهدفت الرئيس رجب طيب أردوغان بعد أن صدح بالحقيقة بالفم الملآن".

وأكد متحدث الخارجية التركية أن "الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في غزة على مدى الأشهر الماضية باتت مكشوفة، وتحاكم اليوم بتهمة الإبادة الجماعية"، قائلا في هذا الإطار: "لأول مرة في التاريخ، ينتظر المجتمع الدولي برمته بفارغ الصبر، اليوم الذي سيتم فيه تقديم المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا الجرائم إلى العدالة".

وأضاف أن "تركيا ستواصل إلى الأبد قول الحقيقة وتطرح أمام الرأي العام الظلم غير المسبوق الذي ترتكبه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، استدعى نائب السفير التركي لـ"التوبيخ الصارم" بعد ما وصفه بـ"تطاول" الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال كاتس في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الجمعة: "أوعزت إلى المسؤولين في الوزارة باستدعاء نائب السفير التركي لدى إسرائيل للتوبيخ الصارم في أعقاب تطاول الرئيس التركي على رئيس الوزراء والتهديدات التي وجهه إليه بإرساله إلى ذمة الله".

وأشار إلى أن الاستدعاء هو بهدف "نقل رسالة واضحة إلى أردوغان مفادها: "أنت الذي تؤيد حرق الأطفال والقتلة والمغتصبين والتمثيل بالجثث على يد مجرمي حماس، أنت آخر من يستطيع أن يتكلم عن الله. لا يوجد إله يستمع لأولئك الذين يدعمون الفظائع والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها أصدقاؤك الهمجيون من حماس. اصمتوا وعار عليكم".

المصدر: الأناضول+ RT