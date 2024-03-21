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موسكو تحذر من عواقب تلويح الغرب بفرض رسوم على منتجات الحبوب من روسيا وبيلاروس

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موسكو تحذر من عواقب تلويح الغرب بفرض رسوم على منتجات الحبوب من روسيا وبيلاروس
Globallookpress Bulkin Sergey
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن فرض أوروبا رسوما على منتجات الحبوب من روسيا وبيلاروس لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الغذائي العالمي.

وأشارت زاخاروفا إلى تصريح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن المفوضية الأوروبية بدأت الاستعدادات لفرض تعريفات جمركية على منتجات الحبوب من روسيا وبيلاروس.

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وأضافت: "كيف ستساهم مثل هذه التدابير في تحقيق الأمن الغذائي في العالم؟ ولا بأي شكل، ولن يؤدي ذلك إلا إلى تفاقم الوضع الغذائي السيء في العالم أصلا، والذي أوصله الغرب إلى هذا الحد بسخافته".

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية DPA اليوم الخميس بأن 5 دول في الاتحاد الأوروبي، هي لاتفيا وليتوانيا وبولندا وجمهورية التشيك وإستونيا، تطالب المفوضية الأوروبية بفرض قيود على واردات الحبوب من روسيا وبيلاروس.

وتزعم الوثيقة أن روسيا تستخدم الأرباح التي تجنيها من تصدير الحبوب إلى الاتحاد الأوروبي، لتمويل، من بين أمور أخرى، عمليتها العسكرية في أوكرانيا، لذا تطالب الدول الخمس المفوضية الأوروبية بوضع لوائح للحد من إمدادات الحبوب من روسيا.

المصدر: RT

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