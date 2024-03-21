أدميرال أمريكي: النصر الروسي في أوكرانيا سيكون استراتيجيا للصين

صرح قائد القوات الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، الأدميرال جون أكويلينو، اليوم الخميس، بأن انتصار روسيا في الصراع في أوكرانيا سيكون أيضا نصرا استراتيجيا للصين.

وقال أكويلينو: "من وجهة نظرنا، فإن النصر الاستراتيجي لروسيا في أوكرانيا سيكون انتصارا استراتيجيا للزعيم الصيني شي جين بينغ"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "تاس".

إقرأ المزيد

وأضاف أكويلينو: "إن النصر الاستراتيجي للرئيس بوتين سيكون بمثابة هزيمة استراتيجية للولايات المتحدة وانتصار استراتيجي للصين".

ودعا الأدميرال الأمريكي المشرعين إلى الموافقة بسرعة على تخصيص مساعدات مالية جديدة للحلفاء، وهو ما يعني ضمنا أيضا تمويل التحرك الأمريكي المضاد للصين وروسيا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن الصين قد ترفض المشاركة في المفاوضات بشأن أوكرانيا دون روسيا، وفي الوقت نفسه، قال رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أندريه إرماك، إن كييف لا تفقد الأمل في مشاركة الصين في الحوار.

المصدر:RT