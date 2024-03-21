حفيد مانديلا وابنة تشي غيفارا في اسطنبول

يعقد المنتدى الإسلامي الأوروبي، وهو منظمة إسلامية مقرها في المملكة المتحدة ولها فروع في أوروبا، لقاء في اسطنبول اليوم الخميس بحضور العديد من الخبراء والقادة الدوليين.

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ويتم تنظيم اللقاء لتقييم أجندة المناطق التي يتمتع فيها المسلمون بنفوذ في العمليات السياسية والاقتصادية وتحديد استراتيجيات مبتكرة في المستقبل.

وحسب وسائل إعلام تركية، يشارك في هذا اللقاء كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس والأمين العام للاتحاد الدولي لعلماء المسلمين الشيخ علي القرة داغي، وعضو مجلس المرأة المسلمة في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لورين بوث، ورئيسة حزب "شين فين" الأيرلندي ماري لو ماكدونالد، ورئيسة الجمعية الإسلامية اليونانية آنا ستامو، والأمين العام لتحالف المساجد وجمعيات وقيادات المسلمين في أوروبا (AMMALE) فريد حناش، ورئيس الأساقفة في رام الله إلياس عواد، والعضو في الشعب الصربي أسامة زوكورليتش، ووزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس، وزعيم حزب العمال البريطاني السابق جيريمي كوربين.

وتتضمن قائمة المشاركين أيضا كلا من نكوسي زويليفليل مانديلا، حفيد الزعيم والمناضل الجنوب إفريقي نيلسون مانديلا، وأليدا غيفارا ابنة الثائر الكوبي الأسطوري تشي غيفارا، بجانب راف يسرويل دوفيد فايس من المجموعة اليهودية الأرثوذكسية الأمريكية المناهضة للصهيونية.

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Globallookpress

المصدر: صحيفة "زمان" التركية