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ترامب يهدد بترحيل الأمير هاري إذا فاز في الانتخابات

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ترامب يهدد بترحيل الأمير هاري إذا فاز في الانتخابات
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قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب إنه قد يرحّل الأمير هاري من الولايات المتحدة إذا ثبت كذبه حول عدم تعاطيه المخدرات خلال طلب التأشيرة الأمريكية.

وأضاف ترامب خلال مقابلة مع قناة "جي بي نيوز": "إذا كذب، فسيتعين عليهم اتخاذ الإجراء المناسب".

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ولفت إلى  أن"الأمير هاري، الذي يعيش الآن في كاليفورنيا، لا ينبغي أن يتلقى معاملة خاصة".

فمن الممكن أن يتم ترحيل الأمير هاري من الولايات المتحدة إذا كذب بشأن تعاطي المخدرات في طلب التأشيرة الأمريكية، وفق موقع "بوليتيكو".

إذ يتوجب على المتقدمين للحصول على تأشيرات أمريكية معينة الكشف عما إذا كانوا قد تعاطوا المخدرات من قبل، وقد يؤدي القيام بذلك إلى رفض طلبهم، إذ واجهت شخصيات عامة أخرى مشكلات في دخول الولايات المتحدة بسبب تعاطيها للمخدرات.

وكان الأمير هاري اعترف في مذكراته التي حملت عنوان Spare أنه كان يتعاطى المخدرات ويدخن الحشيش ويتناول مخدرات هلوسة، ومن بينها الماريغوانا والكوكايين والفطر السحري، لكن من غير الواضح ما إذا كان أعلن ذلك في طلب التأشيرة الخاص به، وفق ما نشرت "بوليتيكو".

المصدر: بوليتيكو

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