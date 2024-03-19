الجيش الإسرائيلي: الهدف المشبوه الذي حلق في سماء إيلات فجر الاثنين كان صاروخا مجنحا

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أن الهدف الجوي المشبوه الذي تم رصده ليلة الأحد/الاثنين في سماء مدينة إيلات، كان صاروخا مجنحا قادما من البحر الأحمر، وسقط في منطقة مفتوحة.

وقال الجيش في بيان: "بعد الحادث الذي وقع ليلة الأحد بخصوص هدف جوي مشبوه سقط شمال مدينة إيلات، اتضح أن الهدف كان صاروخا مجنحا كان قادما من اتجاه البحر الأحمر وسقط في منطقة مفتوحة شمال المدينة".

وأضاف البيان: "تمت مراقبة الهدف من قبل قوات سلاح الجو الإسرائيلي طوال الوقت. ولم يبلغ عن وقوع إصابات ولم تحدث أضرار. ولا يزال الحادث قيد المراجعة".

وفجر يوم الاثنين الماضي، أعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن مدينة إيلات الواقعة على البحر الأحمر، تعرضت لقصف جوي.

وتتعرض إيلات باستمرار لهجمات غالبا ما يتبناها الحوثيون. كما نفذوا حصارا على ميناء إيلات، من خلال منع السفن من التوجه إليه واستهدافها بالصواريخ والمسيرات عند مرورها بمضيق باب المندب.

ودفع هجوم الحوثيين وتهديداتهم الشركات العالمية الكبرى إلى وقف عبور سفنها بالبحر الأحمر، أو تغيير مساراتها بالالتفاف حول جنوب إفريقيا.

وأعلنت إدارة ميناء إيلات أن النشاط الملاحي انخفض بنسبة 85% منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حماس في 7 أكتوبر وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وعلى المدينة نفسها.

المصدر: RT