العقد الأخير كان الأشد حَرًّا على الإطلاق (الأمم المتحدة)

حذّرت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء من أن العقد المنصرم كان الأشد حرا على الإطلاق، ما تسبب في ذوبان الأنهر الجليدية بشكل غير مسبوق خلال العام 2023.

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وقالت الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية سيليستي ساولو، تعليقا على تقرير المناخ السنوي الذي صدر الثلاثاء: "إن تغير المناخ لا يقتصر على درجات الحرارة".

وأضافت: "ما شهدناه خلال العام 2023 وتحديدا من حيث ارتفاع درجات حرارة المحيطات بشكل غير مسبوق وذوبان الأنهر الجليدية وفقدان الطوف الجليدي في القارة القطبية الجنوبية، يثير القلق الأكبر".

ومن جانبه حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن مؤشرات تغير المناخ بلغت مستويات غير مسبوقة خلال العام 2023، مما يدفع الأرض إلى "حافة الهاوية".

وشدد على أنه لا يزال هناك متسع من الوقت "لإنقاذها".

ويشير أحدث تقرير للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية "حول حال المناخ العالمي إلى أن العالم على حافة الهاوية"حيث "يسبب التلوث بالوقود الأحفوري فوضى مناخية غير مسبوقة"، على ما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمناسبة صدور التقرير.

وحذرت دراسة جديدة من أن ظاهرة الاحتباس الحراري قد تكلف العالم زهاء 24 تريليون دولار على مدى السنوات الـ 36 المقبلة.

المصدر: أ ف ب