كيم جونغ أون يشرف بشكل شخصي على تدريب رماية باستخدام منصات صواريخ ذات عيار كبير (صور)

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قاد تدريبات باستخدام راجمات صواريخ من عيار كبير 600 ملم، غربي البلاد.

وقالت الوكالة: "في 18 مارس، أشرف كيم جونغ أون شخصيا على تدريب رماية نفذته وحدة إطلاق مختصة. وقام نائب رئيس قسم اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري كيم جونغ سيك ورئيس المديرية العامة لعلوم الصواريخ في كوريا الديمقراطية جانغ تشانغ ها بدور المقيمين للتدريب على الرماية".

ويشار إلى أن "الغرض من التدريب على الرماية هو التأكد من قوة وقدرات المنظومات القتالية من خلال مناورات مفاجئة لوحدة من المدافع الصاروخية عيار 600 ملم وإطلاقها، لرفع معنويات مقاتلي المدفعية الصاروخية، واختبارهم وزيادة كفاءتهم".

وقام كيم جونغ أون على وجه الخصوص، بتفقد مواقع إطلاق النار، واطلع على نظام التحكم الآلي في إطلاق النار، وتعرف على مدة النشر القتالي، والبيانات التكتيكية، وفي مركز المراقبة أيضا أصدر الأمر بإطلاق النار.

وبعد ذلك، تم إطلاق القذائف فأصابت الهدف، حسبما أشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية. وبعد إطلاق المقذوفات، تم إجراء اختبار محاكاة للانفجار باستخدام قذيفة صاروخية من عيار كبير في الهواء على ارتفاع معين فوق الهدف.

وبحسب الوكالة، قال الزعيم الكوري الشمالي إنه في المستقبل، يجب على كوريا الديمقراطية التأكد من أن الأسلحة الضاربة في جيش البلاد في حالة استعداد تام دائما "لتدمير هياكل القوات المسلحة للعدو" وقمع واحتواء احتمال الحرب.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة كيودو اليابانية أن كوريا الشمالية نفذت ثلاث عمليات إطلاق لصواريخ باليستية صباح الاثنين: تم الإطلاق الأول في حوالي الساعة 7:44 بالتوقيت المحلي، والثالث في الساعة 8:21، وكان ارتفاع طيران الصواريخ في الحالات الثلاث 50 كيلومترا، والمدى 350 كيلومترا، وسقطت الصواريخ الثلاثة في بحر اليابان.

المصدر: RT