أمير قطر يهنئ بوتين بفوزه بفترة رئاسية جديدة ويعرب عن أمله في مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين

هنأ أمير القطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بفوزه في الانتخابات الرئاسية بفترة رئاسية جديدة، وأعرب عن أمله في مواصلة تطوير العلاقات مع روسيا.

وبعث أمير قطر برقية تهنئة إلى الرئيس الروسي بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية لولاية جديدة، متمنيا له التوفيق، وللعلاقات بين البلدين المزيد من التطور والنماء.

ووجه زعماء العالم برقيات تهنئة للرئيس الروسي بالفوز الكبير الذي حققه في انتخابات الرئاسة الروسية.

وقد حقق بوتين فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية الروسية حيث حصد نسبة 87.28 % بعد فرز كامل أصوات الناخبين.

المصدر: وكالات