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الرئيس الصيني شي جين بينغ يهنئ بوتين بفوزه في الانتخابات الرئاسية

أخبار العالم

الرئيس الصيني شي جين بينغ يهنئ بوتين بفوزه في الانتخابات الرئاسية
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أعلن تلفزيون الصين المركزي أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أرسل تهانيه لنظيره الروسي فلاديمير بوتين بفوزه في الانتخابات الرئاسية الروسية.

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النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية لحظة بلحظة.. بوتين يحصل على 87.3% بعد فرز 99.7% من الأصوات
النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية لحظة بلحظة.. بوتين يحصل على 87.3% بعد فرز 99.7% من الأصوات

يتبع..

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النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية لحظة بلحظة.. بوتين يحصل على 87.3% بعد فرز 99.7% من الأصوات