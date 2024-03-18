الرئيس الصيني شي جين بينغ يهنئ بوتين بفوزه في الانتخابات الرئاسية

تاريخ النشر:18.03.2024 | 08:59 GMT |
آخر تحديث:18.03.2024 | 09:03 GMT | أخبار العالم
أعلن تلفزيون الصين المركزي أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أرسل تهانيه لنظيره الروسي فلاديمير بوتين بفوزه في الانتخابات الرئاسية الروسية.
يتبع..
أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) يوم السبت، فرض قواعد اشتباك جديدة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، مؤكدة استمرار عملياتها ضد سفن الدولتين في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن.
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية صباح اليوم الأحد "مقتل القائم بأعمال رئيس الأركان في حركة "حماس" مروان عيسى الأسبوع الماضي بغارة إسرائيلية".
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية في مصر، تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتهمين في قضية "رشوة أسوان الكبرى" لجلسة الخميس المقبل .
أغلقت مساء أمس الأحد، مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بعموم روسيا أبوابها وبدأ أعضاء لجنة الانتخابات الروسية بفرز الأصوات في جميع المراكز وإرسالها إلى العاصمة موسكو.
أدانت مصر مواصلة إسرائيل الاعتداءات ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة وطالبت بوقف سياسات العقاب الجماعي والحصار والتجويع والاستهداف العشوائي للمدنيين وتدمير البنية التحتية.
دانت الجزائر اليوم الأحد بأشد العبارات "مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب"، مؤكدة أن الحكومة الجزائرية "سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة".
نشر الصحفي الإسرائيلي عميت سيغال عبر قناته على "تليغرام" صورة ملفتة تكشف نوايا إسرائيل في قطاع غزة.
أعلنت القوات المسلحة الأردنية عن تحرك طائرات سلاح الجو استجابة لإنذار من أجهزة الرادار ورصد تحركات جوية غير معروفة المصدر على الحدود مع سوريا.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه في حالة نشوب صراع واسع النطاق بين روسيا وحلف "الناتو"، سيكون العالم على بعد خطوة واحدة من حرب عالمية ثالثة، وليس مرجحا أن يكون أحد مهتما بذلك.
انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن سلفه دونالد ترامب إثر تصريحاته التي قال فيها إنه إذا لم يتم انتخابه لرئاسة الولايات المتحدة في الانتخابات المقبلة، فسيكون هناك "حمام دم" في البلاد.
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستدخل رفح خلال عدة أسابيع، مؤكدا أنه أمر سيحصل.
أعلنت الخدمة الصحافية لوزارة أمن الدولة في جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية غير المعترف بها وقوع انفجار في أراضي وحدة عسكرية هناك نتيجة هجوم بطائرة مسيرة انتحارية.
اندلع حريق ضخم في مول تجاري شهير بشارع التسعين بالتجمع الخامس في القاهرة اليوم الأحد.
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، بأن القوات الإسرائيلية لن تمضي قدما في اجتياحها المزمع لمدينة رفح جنوب قطاع غزة دون أن يتمكن المدنيون من المغادرة.
أعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن إيلات تعرضت لقصف جوي فجر اليوم الاثنين.
علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن نيته اقتراح وقف إطلاق النار خلال الألعاب الأولمبية بباريس.
ناشد إيفان سيرسكي ربيب (ابن زوجة) القائد العام للقوات الأوكرانية ألكسندر سيرسكي الرئيس فلاديمير بوتين منحه الجنسية الروسية.
حذر المرشح الجمهوري المحتمل للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب اليوم السبت، من أنه إذا لم يتم انتخابه لرئاسة الولايات المتحدة في الانتخابات المقبلة، فسيكون هناك "حمام دم" في البلاد.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن القوات الأوكرانية تهاجم بلا تفكير، وتقع في "مفرمة اللحم" التي هي مفيدة بالنسبة لروسيا.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
فاز المرشح المستقل فلاديمير بوتين بنسبة 99.28% من الأصوات في جمهورية الشيشان الروسية، بناء على نتائج معالجة 100% من بطاقات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في البلاد.
يتصدر المرشح المستقل فلاديمير بوتين نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية بنسبة 87.33%، بعد فرز 99.1% من الأصوات في أقاليم وجمهوريات ومقاطعات ومدن روسيا الفدرالية.
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، مقتل النقيب دانيال بيرتس، قائد فصيل في الكتيبة 77، في السابع من أكتوبر، مشيرا إلى أن جثة الضابط لدى "حماس".
أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد، استهدافه لمواقع عسكرية وجنود إسرائيليين جنوبي الحدود، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.
قلب فريق ليفربول تأخره بهدف إلى تقدم على مضيفه مانشستر يونايتد (2-1)، في الشوط الأول للمباراة بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
نفت وزارة الصحة السورية المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن "تجارة أعضاء" بشرية في البلاد مشيرة إلى أن القضية تتمحور حول متبرعين بالأعضاء مقابل مبالغ مالية.
أكد الرئيس الروسي الحالي والمرشح المستقل في الانتخابات الرئاسية فلاديمير بوتين من مقره الرئيسي للانتخابات، أنه لن يكون من الممكن أبدا قمع إرادة الروس من الخارج.
أفادت صحيفة "معاريف" العبرية أن مصادر سياسية في إسرائيل نشرت تحديثا ليلة السبت الأحد حول مسودة مشروع القرار الأمريكي المقترح في مجلس الأمن حول غزة.
وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم الأحد، فلاديمير زيلينسكي بأنه أفضل بائع في التاريخ، مشيرا إلى أنه كل مرة يأتي إلى الولايات المتحدة يغادر حاملا 50 أو 60 مليار دولار.
وجه زعماء العالم برقيات تهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالفوز الكبير الذي حققه في انتخابات الرئاسة الروسية.
دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة، مشددا على "الحاجة إلى السلام".
دخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ163 في ظل القصف الإسرائيلي المستمر وكارثة إنسانية بلغت حد المجاعة، دون أن يتوصل الوسطاء إلى منع إطلاق النار ولو حتى لشهر رمضان.
شارك زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي في حفل تشغيل "أكبر مزرعة خضراوات في العالم" حسبما أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية يوم السبت.
اعتبر زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليبو أن الدول الغربية جعلت روسيا العدو الأول لها لتبرير تمويل "الناتو" على حساب شعوبها، مشيرا إلى تدهور وضع الشعوب الأوروبية نتيجة لذلك.
دخلت الانتخابات الرئاسية الروسية يومها الـ3 والأخير غداة إغلاق صناديق الاقتراع أمس بنسبة تصويت تجاوزت 58% رغم محاولات عرقلة التصويت بالهجمات السيبرانية والأنباء المضللة.
حذرت دراسة جديدة من أن غسل الأنف لتخفيف احتقان الجيوب الأنفية باستخدام ماء الصنبور قد يؤدي إلى الإصابة بعدوى قاتلة تسمى "الأميبا الآكلة للدماغ".
تلعب حوصلة المرارة، على الرغم من صغر حجمها حوالي 7 سم فقط، دورا مهما في عملية هضم الطعام. ويؤدي اختلال عملها إلى مشكلات صحية خطيرة.
هنأ نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف اليوم الأحد، "أعداء روسيا" بفوز المرشح المستقل فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية الروسية وشكر الأصدقاء على دعمهم.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن هناك كل الأسباب للاعتقاد بأنه لا توجد ديمقراطية ملحوظة في الحملة الانتخابية الأمريكية.
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفاة المدون أليكسي نافالني بأنها كانت حدثا محزنا.
أفادت تقارير صحفية بأن العقد المبرم بين الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم وريال مدريد الإسباني، يتضمن بندا خاصا بصور اللاعب.
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بعد اجتماع منفرد مع رئيس جهاز "الموساد" دافيد برنياع، أنه سيسخّر كافة الإمكانيات لإعادة الرهائن لدى "حماس".
أفاد تقرير صحفي، بأن نادي ريال مدريد نجح في إقناع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان لكرة القدم، بالحصول على راتب يتناسب مع منظومة الفريق الملكي.
انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تأثر طفل بشكل عفوي في الحرم المكي خلال دعاء إمام الحرم والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبد الرحمن السديس.
علق الخبير الاقتصادي المصري هاني أبو الفتوح على إعلان الاتحاد الأوروبي عن حزمة مساعدات بقيمة 8 مليارات دولار لمصر، تشمل منحا وقروضا على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
يصفه أنصاره ومحبوه بشهيد رمضان، وكان يطلق عليه في وقته لقب الزعيم وحبيب الفقراء، وبالمقابل يقلل أعداؤه من قيمته ويحاولون تصغير دوره إلى أبعد مدى.
في الولايات المتحدة، تحدثوا عن مواد الهلوسة التي يزودون بها الجنود الأوكرانيين قبل المعركة. حول ذلك، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":
كشف استطلاع للرأي أجراه معهد "إيفوب (IFOP)" (معهد الرأي العام) تدني شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد سلسلة تصريحاته حول إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا.
قال إسماعيل صبري مقلد، أستاذ العلوم السياسية وعميد كلية تجارة أسيوط الأسبق إن الاتهامات الأمريكية لروسيا وإيران سخيفة.
نفذت طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية من طراز "بوينغ 737" قادمة من سان فرانسيسكو هبوطا اضطراريا في ولاية أوريغون بعد أن فقدت الطائرة جزءا من بدنها في منتصف الرحلة.
أفصح الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد عن حزمة مساعدات بقيمة 8 مليارات دولار مقدمة لمصر، وتشمل الحزمة منحا وقروضا على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
بعث رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون اليوم الاثنين برقية تهنئة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، هنّأه فيها بفوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية.
انتزع فريق مانشستر يونايتد بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، من ضيفه ليفربول، إثر فوزه عليه (4-3) بعد تمديد اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد.
واصل أسطورة الملاكمة مايك تايسون توجيه تحذيرات إلى مواطنه الممثل والمدون جيك بول قبل النزال المرتقب بينهما، والذي سيعيد "الرجل الحديدي" إلى الحلبة بعد غياب دام 19 عاما.
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه لا يستبعد في مرحلة ما تنفيذ عمليات "لمواجهة القوات الروسية".
سيتم اليوم الأحد توقيع عقود لتطوير 6 حقول نفطية في إيران بقيمة تزيد على 13 مليار دولار بالاعتماد على الشرکات والطاقات المحلية.
أفادت وسائل إعلام مصرية فجر اليوم الاثنين، باندلاع حريق داخل فندق الجوهرة بشارع الهرم.
حث الجنرال الأمريكي ديفيد بتريوس فلاديمير زيلينسكي على تجنيد المزيد من شعبه للقتال بعد الفاقد البشري الكبير في جيشه، وبلوغ متوسط أعمار المجندين 40 عاما.
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قرار حرمان عماد محمد، مدرب منتخب الشباب العراقي، من التدريب لمدة ستة أشهر، بسبب توجيهه إهانات إلى الإعلامية منى سامي في وقت سابق.
ألغى المجلس العسكري الحاكم في النيجر، السبت، اتفاق التعاون العسكري مع الولايات المتحدة، واعتبر وجود قوات أمريكية على أراضي النيجر غير شرعي ويتعارض مع مصالح النيجر.
توثق لقطات لحظة استهداف مروحية من طراز "مي-8 إم تي" في إحدى الوحدات العسكرية بجمهورية بريدنيستروفيه غير المعترف بها.
توافد المواطنون الروس على المراكز الانتخابية بسفارات وقنصليات بلادهم في الدول العربية للتصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية في يومها الـ3 والأخير.
يواصل أسطورة الملاكمة الأمريكي، مايك تايسون، استعداداته لنزاله ضد مواطنه الممثل والمدون الشهير، جيك بول، المقرر يوم 20 يوليو 2024، المقبل بملعب "AT&T" في تكساس.
أعلن مركز تنسيق التجارة البحرية التابع للبحرية البريطانية UKMTO اليوم الأحد تعرض إحدى السفن لهجوم قبالة سواحل اليمن في خليج عدن على بعد 85 ميلا شرقي عدن.
أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين أنه ينفذ عملية تستهدف مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.
اقترحت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقف إمداد أوكرانيا بالأسلحة ورعاية الإرهاب، قبل الحديث عن وقف إطلاق النار خلال الألعاب الأولمبية.
دعا رئيس وزراء إفريقيا الوسطى فيليكس مولوا الشركات والمؤسسات الزراعية الروسية إلى تطوير القطاع الزراعي في بلاده، بما يساعدها على التغيير وخلق فرص عمل للشباب.
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية "وثائق سرية لقادة حماس وصلت الى جهاز الأمن الإسرائيلي عن ملخصات المناقشات المحدودة قبل هجوم 7 أكتوبر (طوفان الأقصى) التي أطلقتها الحركة".
اتهم الوزير الإسرائيلي المتطرف جدعون ساعر، مجلس الوزراء الإسرائيلي بـ"سوء إدارة" الحرب على غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل تخسر الحرب مع حركة حماس.
صرح المرشح الرئاسي الروسي والرئيس الحالي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين، بأن محاولات أعداء الصين القيام باستفزازات حول تايوان محكوم عليها بالفشل، فهذه أراضي جمهورية الصين الشعبية.
كشف مصنع الساعات الروسي "كونستانتين تشايكين"، عن نموذج جديد من أسرة ساعات اليد الروسية "ريستمون".
هنأ أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بفوزه بالانتخابات الرئاسية في البلاد.
غالبا ما يكون الشخير علامة على حالة خطيرة للغاية تعرف باسم انقطاع النفس الانسدادي النومي، وهو اضطراب شائع يتميز بالشخير بصوت عال وتوقف التنفس ثم استئنافه.
توقع كمبيوتر "أوبتا" العملاق الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبونز ليغ" للموسم (2023-2024).
يعتبر سرطان الأمعاء أحد أكثر أنواع السرطان انتشارا مع ارتفاع معدل الوفيات، على الرغم من كل الطرق والابتكارات الحديثة لمكافحته.
كشف المسؤول بإدارة مقاطعة زابوروجيه التي انضمت إلى روسيا فلاديمير روغوف أن الأمن الروسي أحبط محاولة لاغتيال أحد المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين في مدينة بيرديانسك بالمقاطعة.
تقدم مسؤولو نادي الهلال السعودي بطلب استثنائي لرابطة دوري "روشن" لكرة القدم للمحترفين، حول مباريات الفريق المقبلة في المسابقة المحلية.
نجحت شركتا الصرافة التابعتان للبنك الأهلي المصري "الأهلي للصرافة" وبنك "مصر للصرافة" في جذب حصيلة كبيرة من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري.
علق وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، على ما تردد بشأن اعتزام محمد صلاح نجم ليفربول، إرسال طائرة إسعاف طبي لنقل أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر إلى إنجلترا، لاستكمال علاجه هناك.
أفادت إذاعة كان أن ضابطا إسرائيليا رفيعا نجا من الموت عندما أصاب حزب الله دبابة كان بداخلها ولم تذكر الإذاعة إسم الضابط او رتبته. كما دمر حزب الله تجهيزات تجسسية في موقع العاصي.
رد بطل العالم السابق في الملاكمة، نائب مجلس الدوما نيكولاي فالويف، على مطالبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لروسيا بوقف القتال خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس.
سلطت الصحف الغربية الضوء على فوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بولاية رئاسية جديدة مشكّكة بالانتخابات، ومعتبرة أن فوزه "كان متوقعا".
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الغارة بطائرة مسيرة على مطار تيراسبول هي محاولة لزعزعة ترانسنيستريا وتعطيل المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية
نفت الخدمة الصحافية لمكتب إعادة الإدماج في مولدوفا اليوم الأحد، أن يكون الانفجار الذي وقع داخل أراضي وحدة عسكرية في جمهورية بريدنيستروفيه مرتبطا بهجوم من أوكرانيا.
ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدعوة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل، مشيرا إلى أنها "غير مناسبة على الإطلاق".
يشير الدكتور ألكسندر إيديغر أخصائي علم السموم والصيدلة، إلى أن تناول الأدوية الهرمونية محفوف بالعديد من العواقب السلبية على صحة الإنسان.
عرضت "المقاومة الإسلامية في العراق" فجر اليوم الاثنين، مشاهد من استهدافها لقاعدة جوية لطائرات الجيش الإسرائيلي المسيّرة في الجولان المحتل.
منذ أكثر من مئة وستين يوما تواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة وتواصل استهدافاتها وتهديداتها للبنان..
أجرت الولايات المتحدة تقييما لمستقبل عمليات "مكافحة الإرهاب" في منطقة الساحل بعد إعلان المجلس العسكري في النيجر إنهاء تعاونه العسكري مع واشنطن إثر زيارة مسؤولين أمريكيين بارزين.
أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بغزة يتظاهرون أمام مقر وزارة الدفاع "الكرياه" بتل أبيب، بالإضافة إلى آلاف آخرين ضد الحكومة في نتانيا وحيفا.
نشر مراسلنا مقاطع فيديو لقصف إسرائيلي مكثف وعنيف استهدف قرى وبلدات حدودية لبنانية وخلّف دمارا كبيرا.
حظي فوز الرئيس فلاديمير بوتين بالانتخابات الرئاسية الروسية باهتمام كبير في العالم العربي حيث هنأه رواد "إكس" على فوزه الساحق بولاية جديدة لست سنوات، وجادلوا من منهم بارك له أولا.
أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي أن القاهرة تستضيف اليوم الأحد قمة مصرية أوروبية تهدف إلى رفع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية".
ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن رئيس الأركان هرتسي هليفي سيحدث سلسلة تعيينات حساسة في الجيش، وسط انتقادات كبيرة من الائتلاف الحكومي.
أعلن السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف أنه سيبعث مذكرة للسلطات الأمريكية يستفسر فيها عن سبب إتاحة الأمن الأمريكي للخونة منع دخول الناخبين الروس إلى سفارتهم للتصويت.
قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئل سموتريتش أن على رئيس الموساد دافيد برنياع الذهاب إلى قطر لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وليس لإجراء مباحثات معه.
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق تدمير مروحية "مي-8" تابعة للقوات الأوكرانية أثناء تحليقها باتجاه قرية كوزينكا في مقاطعة بيلغورود.
دخل المغربي يوسف النصيري مهاجم إشبيلية في مشادة مع مدربه كيكي فلوريس خلال مباراة سيلتا فيغو أمس الأحد التي انتهت بفوز الأخير (2-1) في الجولة 29 من الليغا.
أفادت وسائل إعلام فلسطينية فجر اليوم الاثنين أن قوات الجيش الإسرائيلي تقدمت نحو مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة وفرضت عليه حصارا وسط إطلاق نار كثيف في محيطه.
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