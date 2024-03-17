النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الروسية لحظة بلحظة

أغلقت مساء اليوم الأحد، مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بعموم روسيا أبوابها وبدأ أعضاء لجنة الانتخابات الروسية بفرز الأصوات في جميع المراكز وإرسالها إلى العاصمة موسكو.

بحسب البيانات الأولية من لجنة الانتخابات المركزية: حصد بوتين على 87.97% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية بعد معالجة 24.4% من الأصوات، ونيكولاي خاريتونوف 3.8% من الأصوات، وفلاديسلاف دافانكوف 3.73%، وليونيد سلوتسكي 2.96%.

أعلنت لجنة انتخابات مدينة موسكو، أن المرشح المستقل فلاديمير بوتين حصد 89.1% من الأصوات في العاصمة بناء على النتائج النهائية للتصويت الإلكتروني عن بعد والمنصات الإلكترونية.

وفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية، فاز بوتين بنسبة 94.12% من الأصوات بعد معالجة جميع الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية في جمهورية لوغانسك الشعبية.

في مقاطعة زابوروجيه حصد فلاديمير بوتين 92.95% من الأصوات بعد معالجة 90.26% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية ووفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية.

في مقاطعة سيفاستوبول حصد فلاديمير بوتين 90.9% من الأصوات بعد معالجة 1.06% من الأصوات، وفي مقاطعة بيلغورود حصد بوتين 96.45% من الأصوات بعد معالجة 2.68% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية ووفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية.

في مقاطعة بريانسك حصد بوتين 89.04% من الأصوات بعد معالجة 2.94% من الأصوات، وفي مقاطعة كورسك حصد الرئيس الحالي للبلاد 93.21% من الأصوات بعد معالجة 4.82% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية ووفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية.

في مقاطعة سان بطرسبورغ حصد بوتين 80.46% من الأصوات بعد معالجة 0.10% من الأصوات، وفي مقاطعة نيجني نوفغورد حصد فلاديمير بوتين 89.47% من الأصوات بعد معالجة 3.37% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية ووفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية.

بوتين يحصل على 94.28% من الأصوات بعد معالجة 0.41% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية في موردوفيا، ويحصد نحو 84% في إقليم إيركوتسك بعد معالجة 94.6% من الأصوات، كما تظهر بيانات لجنة الانتخابات المركزية في روسيا الاتحادية.

حصد بوتين 84.07% من الأصوات بعد معالجة 99.29% من الأصوات في جمهورية ألتاي، حسبما أفادت لجنة الانتخابات المركزية.

بحسب لجنة الانتخابات الروسية، بلغ إجمالي نسبة المشاركة الشخصية في الانتخابات الرئاسية الروسية في جميع أنحاء البلاد حتى الساعة 18:00 بتوقيت موسكو 74.22% بشكل أولي، دون الأخذ في الاعتبار نسبة المشاركة في التصويت الإلكتروني عن بعد.

فاز بوتين بالانتخابات الرئاسية في ياقوتيا بنسبة 87.79% بناء على نتائج معالجة 100% من الأصوات، حسبما أفادت لجنة الانتخابات المركزية.

بعد معالجة 30.08% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية في عموم البلاد، يتصدر المرشح المستقل فلاديمير النتائج بنسبة 87.68% يليه نيكولاي خاريتونوف، حسبما أفادت لجنة الانتخابات المركزية.

فاز بوتين بالانتخابات الرئاسية في مقاطعة خاباروفسك بنسبة 87.79% بناء على نتائج معالجة 100% من الأصوات، حسبما أفادت لجنة الانتخابات المركزية.

تصدر بوتين بناء على نتائج معالجة 98.44% من الأصوات في إقليم بورياتيا بنتيجة 87.98% من الأصوات، وفي إقليم كراسنويارسك بعد معالجة 87% من الأصوات، حصد بوتين نسبة 84%، كما تظهر بيانات لجنة الانتخابات المركزية الروسية.

أعلنت وزارة التنمية الرقمية الروسية أن نسبة المشاركة النهائية للناخبين عبر منصات التصويت الإلكتروني عن بعد بلغت 94%.

وأشارت اللجنة إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية خارج البلاد تجاوزت 70%.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اكتمال التصويت في الانتخابات الرئاسية في القوات المسلحة الروسية، بنسبة مشاركة بلغت 99.8%.

وقالت لجنة الانتخابات في العاصمة موسكو، إنه بحسب البيانات الأولى تجاوزت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في المدينة 66%.

يتبع..