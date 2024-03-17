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النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الروسية لحظة بلحظة

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النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الروسية لحظة بلحظة
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أغلقت مساء اليوم الأحد، مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بعموم روسيا أبوابها وبدأ أعضاء لجنة الانتخابات الروسية بفرز الأصوات في جميع المراكز وإرسالها إلى العاصمة موسكو.

  • بحسب البيانات الأولية من لجنة الانتخابات المركزية: حصد بوتين على 87.97% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية بعد معالجة 24.4% من الأصوات، ونيكولاي خاريتونوف 3.8% من الأصوات، وفلاديسلاف دافانكوف 3.73%، وليونيد سلوتسكي 2.96%.
  • أعلنت لجنة انتخابات مدينة موسكو، أن المرشح المستقل فلاديمير بوتين حصد 89.1% من الأصوات في العاصمة بناء على النتائج النهائية للتصويت الإلكتروني عن بعد والمنصات الإلكترونية.
  • وفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية، فاز بوتين بنسبة 94.12% من الأصوات بعد معالجة جميع الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية في جمهورية لوغانسك الشعبية.
  • في مقاطعة زابوروجيه حصد فلاديمير بوتين 92.95% من الأصوات بعد معالجة 90.26% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية ووفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية.
  • في مقاطعة سيفاستوبول حصد فلاديمير بوتين 90.9% من الأصوات بعد معالجة 1.06% من الأصوات، وفي مقاطعة بيلغورود حصد بوتين 96.45% من الأصوات بعد معالجة 2.68% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية ووفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية.
  • في مقاطعة بريانسك حصد بوتين 89.04% من الأصوات بعد معالجة 2.94% من الأصوات، وفي مقاطعة كورسك حصد الرئيس الحالي للبلاد 93.21% من الأصوات بعد معالجة 4.82% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية ووفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية.
  • في مقاطعة سان بطرسبورغ حصد بوتين 80.46% من الأصوات بعد معالجة 0.10% من الأصوات، وفي مقاطعة نيجني نوفغورد حصد فلاديمير بوتين 89.47% من الأصوات بعد معالجة 3.37% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية ووفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية.
  • بوتين يحصل على 94.28% من الأصوات بعد معالجة 0.41% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية في موردوفيا، ويحصد نحو 84% في إقليم إيركوتسك بعد معالجة 94.6% من الأصوات، كما تظهر بيانات لجنة الانتخابات المركزية في روسيا الاتحادية.
  • حصد بوتين 84.07% من الأصوات بعد معالجة 99.29% من الأصوات في جمهورية ألتاي، حسبما أفادت لجنة الانتخابات المركزية.
  • بحسب لجنة الانتخابات الروسية، بلغ إجمالي نسبة المشاركة الشخصية في الانتخابات الرئاسية الروسية في جميع أنحاء البلاد حتى الساعة 18:00 بتوقيت موسكو 74.22% بشكل أولي، دون الأخذ في الاعتبار نسبة المشاركة في التصويت الإلكتروني عن بعد.
  • فاز بوتين بالانتخابات الرئاسية في ياقوتيا بنسبة 87.79% بناء على نتائج معالجة 100% من الأصوات، حسبما أفادت لجنة الانتخابات المركزية.
  • بعد معالجة 30.08% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية في عموم البلاد، يتصدر المرشح المستقل فلاديمير النتائج بنسبة 87.68% يليه نيكولاي خاريتونوف، حسبما أفادت لجنة الانتخابات المركزية.
  • فاز بوتين بالانتخابات الرئاسية في مقاطعة خاباروفسك بنسبة 87.79% بناء على نتائج معالجة 100% من الأصوات، حسبما أفادت لجنة الانتخابات المركزية.

  • تصدر بوتين بناء على نتائج معالجة 98.44% من الأصوات في إقليم بورياتيا بنتيجة 87.98% من الأصوات، وفي إقليم كراسنويارسك بعد معالجة 87% من الأصوات، حصد بوتين نسبة 84%، كما تظهر بيانات لجنة الانتخابات المركزية الروسية.

  • أعلنت وزارة التنمية الرقمية الروسية أن نسبة المشاركة النهائية للناخبين عبر منصات التصويت الإلكتروني عن بعد بلغت 94%.

وأشارت اللجنة إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية خارج البلاد تجاوزت 70%.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اكتمال التصويت في الانتخابات الرئاسية في القوات المسلحة الروسية، بنسبة مشاركة بلغت 99.8%.

وقالت لجنة الانتخابات في العاصمة موسكو، إنه بحسب البيانات الأولى تجاوزت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في المدينة 66%.

يتبع..

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الانتخابات الرئاسية الروسية لحظة بلحظة..