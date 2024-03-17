ترامب يعتبر الانتخابات المقبلة "أهم موعد" في تاريخ الولايات المتحدة 

صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب السبت أن الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر ستكون "أهم موعد" في تاريخ الولايات المتحدة.

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واعتبر ترامب في حديثه أمام حشد انتخابي بأوهايو السبت أن حملته للوصول الى البيت الأبيض نقطة تحول للبلاد، محذرا من "حمام دم" إذا لم يتم انتخابه.

وقال ترامب خلال تجمع في فانداليا بولاية أوهايو: "الموعد - تذكروا الـ 5 من نوفمبر - أعتقد أنه سيكون الأهم في تاريخ بلدنا"، مؤكدا من جديد أن خصمه الديموقراطي جو بايدن هو "أسوأ" رئيس للبلاد.

وانتقد ترامب ما وصفه بأنه خطط صينية لإنتاج سيارات في المكسيك وبيعها للأميركيين، وقال "سنفرض رسما نسبته 100% على كل سيارة تعبر الخط، ولن تتمكنوا من بيع هذه السيارات إذا انتخبت" رئيسا.

وأضاف "إذا لم يتم انتخابي، فسيكون ذلك حمام دم للبلاد وللجميع سيكون هذا أقل ما يمكن أن يحدث، لكنهم لن يتمكنوا من بيع هذه السيارات".

وبينما لقيت تعليقات ترامب رواجا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفت حملة بايدن خصمه الجمهوري بأنه "خاسر" في اقتراع 2020 ويضاعف تهديده بالعنف السياسي".

وقال البيان نقلا عن بايدن إن ترامب "يريد 6 يناير ثانيا، لكنّ الشعب الأميركي سيلحق به هزيمة انتخابيّة أخرى في نوفمبر المقبل، لأنّهم يواصلون رفض تطرّفه وحبّه للعنف وتعطّشه للانتقام"، في إشارة منها إلى اقتحام أنصار الرئيس السابق لمبنى الكونغرس (الكابيتول) في 2021.

المصدر: أ ف ب