الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لتدمير نفق شمال قطاع غزة (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات الهندسة في الفرقة 162 الإسرائيلية دمرت نفقا شمال قطاع غزة، وجرّفت الأرض المحيطة بمنطقته.

ونشر بيان جاء فيه، "تقوم قوات الهندسة التابعة للفرقة 162 بفتح وشق الطريق أمام مقاتلي المشاة ودبابات المدرعات وتقوم بتجريف الأرض".

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ولفت الييان إلى أن القوات بالتعاون مع وحدة "يهلوم" دمرت في وقت سابق من هذا الأسبوع جزءا من أطول نفق أرضي في شمال القطاع، حيث يبلغ طول الجزء الذي تم تدميره أكثر من كيلومترين ونصف، وهو عابر للكتائب والألوية يربط شمال القطاع بجنوبه.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ163 في ظل القصف الإسرائيلي المستمر وكارثة إنسانية بلغت حد المجاعة، دون أن يتوصل الوسطاء إلى منع إطلاق النار ولو حتى لشهر رمضان.

المصدر: RT