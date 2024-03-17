قصف إسرائيلي عنيف يستهدف قرى وبلدات حدودية لبنانية (فيديو)

نشر مراسلنا مقاطع فيديو لقصف إسرائيلي مكثف وعنيف استهدف قرى وبلدات حدودية لبنانية وخلّف دمارا كبيرا.

وأفاد مراسلنا بأن قصفا مدفعيا اسرائيليا عنيفا استهدف مزرعتي سَرَدَة و العَمْرَة والبساتين الغربية لبلدة الوزاني بقذائف الفسفور جنوب لبنان.

إقرأ المزيد

وشن الطيران الإسرائيلي غارات استهدفت منزلا في بلدة الخيام ومنزلا في بلدة علما الشعب في القطاع الغربي جنوب لبنان دون وقوع إصابات، وبلدات مروحين وعيتا الشعب وعيترون جنوب لبنان.

كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية سهل مرجعيون ومحيط بلدة الخيام جنوب لبنان.

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار، فيما تتعالى الأصوات المحذرة من انزلاق الأوضاع إلى حرب واسعة النطاق، تطال جميع الأراضي اللبنانية مع تصاعد حدة الاشتباكات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.

المصدر: RT







