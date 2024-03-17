إسرائيل تعلن "اغتيال نائب رئيس الجناح العسكري لـ"حماس"

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية صباح اليوم الأحد "مقتل القائم بأعمال رئيس الأركان في حركة "حماس" مروان عيسى الأسبوع الماضي بغارة إسرائيلية".

وقالت الهيئة إن عملية اغتيال مروان عيسى تمت بنجاح على حد تعبيرها.

ووفقا لبرنامج "هذا الصباح" الإذاعي في ريشت بيت، فقد أكدت حماس في محادثات مغلقة أن المسؤول الكبير قُتل في هجوم لسلاح الجو قبل نحو أسبوع، وبقي مدفونا تحت أنقاض النفق الذي كان فيه مع قائد لواء المعسكر المركزي للتنظيم.

في المقابل، لم تعلق حماس حتى الآن على هذه التصريحات.

وعيسى هو أهم هدف يتم استهدافه منذ بداية الحرب، ويعدّ الرجل رقم 3 على قائمة المطلوبين الإسرائيلية في حماس، بعد محمد الضيف قائد كتائب القسام، ويحيى السنوار قائد حماس في غزة.

المصدر: i24news.tv، وكالات