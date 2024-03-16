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مقتل شخصين وإصابة 3 بقصف أوكراني لبيلغورود

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مقتل شخصين وإصابة 3 بقصف أوكراني لبيلغورود
Sputnik
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أعلن فياتشيسلاف غلادكوف حاكم مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا اليوم السبت مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين جراء قصف أوكراني استهدف مدينة بيلغورود.

وقال غلادكوف عبر "تليغرام": "للأسف قتل شخصان، رجل وامرأة، حيث كان الرجل يقود شاحنة عندما أصابته قذيفة، وبعد ذلك اصطدمت سيارة بحافلة ركاب، وقتلت امرأة".

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وأوضح أن الأطباء يصارعون من أجل إنقاذ نجل المرأة، حيث أصيب بشظايا في الرأس والكتف والصدر.

وتابع: "كما أصيب شخصان آخران في الرأس، وقيم الأطباء حالتهما على أنها متوسطة".

المصدر: تاس

 

 

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