مقتل شخصين وإصابة 3 بقصف أوكراني لبيلغورود

أعلن فياتشيسلاف غلادكوف حاكم مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا اليوم السبت مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين جراء قصف أوكراني استهدف مدينة بيلغورود.

وقال غلادكوف عبر "تليغرام": "للأسف قتل شخصان، رجل وامرأة، حيث كان الرجل يقود شاحنة عندما أصابته قذيفة، وبعد ذلك اصطدمت سيارة بحافلة ركاب، وقتلت امرأة".

إقرأ المزيد

وأوضح أن الأطباء يصارعون من أجل إنقاذ نجل المرأة، حيث أصيب بشظايا في الرأس والكتف والصدر.

وتابع: "كما أصيب شخصان آخران في الرأس، وقيم الأطباء حالتهما على أنها متوسطة".

المصدر: تاس