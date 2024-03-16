الدفاع الروسية تعلن تدمير 3 منصات "باتريوت" والقضاء على 300 نازي بضربة واحدة (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير ثلاث منصات "باتريوت" أمريكية بذخائرها، والقضاء بضربة واحد على 300 مقاتل في كتيبة "كراكين" النازية الأوكرانية.

وأطلع أليكسي كيم قائد القوات المشتركة في العملية الروسية بأوكرانيا الوزير سيرغي شويغو على أنه تم كذلك تدمير راجمة صواريخ Vampire تشيكية وأكثر من 10 مرابض مدفعية بذخائرها ومستودعات للوقود والذخيرة.

ولفت كيم إلى أن الضربة التي استهدفت كتيبة "كراكين" النازية، نفذت بقنبلة موجهة وزنها 1.5 طن، مشيدا بفعالية هذه القنابل في تدمير تحصينات العدو بما فيها التحت أرضية، والقضاء على تجمعاته البشرية.

المصدر: "نوفوستي"